Árbitro jovem! Confira a escala de arbitragem para Cruzeiro x Pouso Alegre
Cruzeiro e Pouso Alegre se enfrentam pela semifinal do Campeonato Mineiro
O Cruzeiro enfrentará o Pouso Alegre neste sábado (28), pela partida de volta da semifinal do Campeonato Mineiro. Para o duelo, ficou definido que o jovem Daniel da Cunha Oliveira Filho, de 26 anos, será o árbitro.
Ele será auxiliado por Fernanda Nandrea Gomes Antunes, de 34 anos, e Pablo Almeida Costa, de 44 anos.
Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira irá comandar o VAR com o auxílio de Helen Aparecida Gonçalves Silva Araújo e Andreza Helena de Siqueira.
Confira a relação da arbitragem para Cruzeiro x Pouso Alegre
- Árbitro: Daniel da Cunha Oliveira Filho
- Assistente 1: Fernanda Nandrea Gomes Antunes
- Assistente 2: Pablo Almeida Costa
- Quarto Árbitro: Francielly Fernanda Lima de Castro
- Inspetor: Joel Tolentino Damata Júnior
- VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira
- AVAR1: Helen Aparecida Gonçalves Silva Araújo
- AVAR2: Andreza Helena de Siqueira
- Observador de VAR: Marcio Eustaquio Sousa Santiago
Cruzeiro x Pouso Alegre
Em meio à pressão pelos maus resultados no Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro enfrentará o Pouso Alegre pelo segundo jogo da semifinal do Campeonato Mineiro. A Raposa chega ao Mineirão com um gol de vantagem, podendo até mesmo empatar.
Até o momento, 14 mil ingressos foram vendidos para o confronto. Os bilhetes variam entre R$ 30,00 e R$ 100,00 e a previsão do Mineirão é de 30 mil torcedores no Gigante da Pampulha.
