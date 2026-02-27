Árbitro jovem! Confira a escala de arbitragem para Cruzeiro x Pouso Alegre

O Cruzeiro enfrentará o Pouso Alegre neste sábado (28), pela partida de volta da semifinal do Campeonato Mineiro. Para o duelo, ficou definido que o jovem Daniel da Cunha Oliveira Filho, de 26 anos, será o árbitro.

Ele será auxiliado por Fernanda Nandrea Gomes Antunes, de 34 anos, e Pablo Almeida Costa, de 44 anos.

Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira irá comandar o VAR com o auxílio de Helen Aparecida Gonçalves Silva Araújo e Andreza Helena de Siqueira.

Confira a relação da arbitragem para Cruzeiro x Pouso Alegre

Árbitro: Daniel da Cunha Oliveira Filho Assistente 1: Fernanda Nandrea Gomes Antunes Assistente 2: Pablo Almeida Costa Quarto Árbitro: Francielly Fernanda Lima de Castro Inspetor: Joel Tolentino Damata Júnior VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira AVAR1: Helen Aparecida Gonçalves Silva Araújo AVAR2: Andreza Helena de Siqueira Observador de VAR: Marcio Eustaquio Sousa Santiago

Cruzeiro x Pouso Alegre

Em meio à pressão pelos maus resultados no Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro enfrentará o Pouso Alegre pelo segundo jogo da semifinal do Campeonato Mineiro. A Raposa chega ao Mineirão com um gol de vantagem, podendo até mesmo empatar.

Néiser Villareal (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Até o momento, 14 mil ingressos foram vendidos para o confronto. Os bilhetes variam entre R$ 30,00 e R$ 100,00 e a previsão do Mineirão é de 30 mil torcedores no Gigante da Pampulha.

