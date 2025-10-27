menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Leitura labial revela fala de árbitro em lance polêmico de Palmeiras x Cruzeiro

Jogadores do Cabuloso pediram a expulsão do adversário

Breno-Carvalho-Cardao-Prata-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Breno Prata
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 27/10/2025
18:17
Jogadores de Palmeiras e Cruzeiro reclamam com o árbitro Rafael Klein (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)
imagem cameraJogadores de Palmeiras e Cruzeiro reclamam com o árbitro Rafael Klein (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Neste domingo (26), Palmeiras e Cruzeiro fizeram um confronto marcado por polêmicas envolvendo a arbitragem. Logo no início da partida, os torcedores reclamaram de uma possível expulsão do zagueiro Gustavo Gómez, após acertar a sola da chuteira na perna de Wanderson. Diante disso, o dublador Gustavo Machado revelou detalhes da discussão entre jogadores do Cabuloso e o árbitro Rafael Klein.

continua após a publicidade

➡️Jornalista aponta equipes mais prejudicadas pela arbitragem no Brasileirão: 'Inegavelmente'

A polêmica aconteceu aos 11 minutos, quando o defensor alviverde acertou uma entrada dura, com a sola da chuteira, na perna do atacante Wanderson, do Cruzeiro. A jogada fez o atacante celeste deixar a partida. Em um primeiro momento, Rafael Klein apenas apitou a falta. No entanto, após revistar o VAR, ele optou por aplicar um cartão amarelo para Gustavo Gómez.

Na leitura labial, feita pelo criador de conteúdo, podemos ver os jogadores do Cruzeiro indignados com a decisão do árbitro, enquanto Gustavo Gómez reclama por ter recebido o cartão amarelo. Enquanto o capitão Lucas Silva pede a expulsão do zagueiro adversário, Rafael Klein responde que o defensor tocou na bola. Confira abaixo.

continua após a publicidade

No decorrer da partida, as reclamações de ambas as equipes continuaram. Já na segunda etapa, o Palmeiras questionou a anulação do gol marcado pelo atacante Ramón Sosa, enquanto os jogadores do Cruzeiro foram cobrar o árbitro, após o goleiro Cássio ser atingido por uma garrafa, aremessada pelo torcedores alviverdes.

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

PC Oliveira analisa lance polêmico em Palmeiras x Cruzeiro

Durante a transmissão da partida, o especialista em arbitragem Paulo César de Oliveira analisou o lance polêmico e discordou da marcação de Rafael Klein. Na visão do comentarista, o zagueiro Gustavo Gómez deveria ter sido expulso após a entrada em Wanderson.

continua após a publicidade

- De acordo com o nosso especialista de arbitragem, Paulo César de Oliveira, é sola com força excessiva para cartão vermelho. Essa é a opinião do nosso comentarista - disse o narrador Luiz Carlos Júnior.

Entrada de Gustavo Gómez, do Palmeiras, em Wanderson, do Cruzeiro (Reprodução CBF TV)
Entrada de Gustavo Gómez, do Palmeiras, em Wanderson, do Cruzeiro (Reprodução CBF TV)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias