Leitura labial revela fala de árbitro em lance polêmico de Palmeiras x Cruzeiro

Neste domingo (26), Palmeiras e Cruzeiro fizeram um confronto marcado por polêmicas envolvendo a arbitragem. Logo no início da partida, os torcedores reclamaram de uma possível expulsão do zagueiro Gustavo Gómez, após acertar a sola da chuteira na perna de Wanderson. Diante disso, o dublador Gustavo Machado revelou detalhes da discussão entre jogadores do Cabuloso e o árbitro Rafael Klein.

continua após a publicidade

➡️Jornalista aponta equipes mais prejudicadas pela arbitragem no Brasileirão: 'Inegavelmente'

A polêmica aconteceu aos 11 minutos, quando o defensor alviverde acertou uma entrada dura, com a sola da chuteira, na perna do atacante Wanderson, do Cruzeiro. A jogada fez o atacante celeste deixar a partida. Em um primeiro momento, Rafael Klein apenas apitou a falta. No entanto, após revistar o VAR, ele optou por aplicar um cartão amarelo para Gustavo Gómez.

Na leitura labial, feita pelo criador de conteúdo, podemos ver os jogadores do Cruzeiro indignados com a decisão do árbitro, enquanto Gustavo Gómez reclama por ter recebido o cartão amarelo. Enquanto o capitão Lucas Silva pede a expulsão do zagueiro adversário, Rafael Klein responde que o defensor tocou na bola. Confira abaixo.

continua após a publicidade

No decorrer da partida, as reclamações de ambas as equipes continuaram. Já na segunda etapa, o Palmeiras questionou a anulação do gol marcado pelo atacante Ramón Sosa, enquanto os jogadores do Cruzeiro foram cobrar o árbitro, após o goleiro Cássio ser atingido por uma garrafa, aremessada pelo torcedores alviverdes.

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

PC Oliveira analisa lance polêmico em Palmeiras x Cruzeiro

Durante a transmissão da partida, o especialista em arbitragem Paulo César de Oliveira analisou o lance polêmico e discordou da marcação de Rafael Klein. Na visão do comentarista, o zagueiro Gustavo Gómez deveria ter sido expulso após a entrada em Wanderson.

continua após a publicidade

- De acordo com o nosso especialista de arbitragem, Paulo César de Oliveira, é sola com força excessiva para cartão vermelho. Essa é a opinião do nosso comentarista - disse o narrador Luiz Carlos Júnior.