Cruzeiro não perde para o Santos em casa, pelo Brasileiro, há 10 anos

Na partida deste domingo (10), contra o Santos, no Mineirão, às 18h30, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro busca voltar à liderança provisória e também defende uma invencibilidade de quase 10 anos. A última derrota da Raposa para o Peixe como mandante, pelo Brasileirão, foi na edição de 2015.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Em 30 de agosto de 2015, pela 21ª rodada, o Cruzeiro foi derrotado pelo Santos por 1 a 0, no Mineirão. O gol foi marcado pelo atacante Ricardo Oliveira no fim do primeiro tempo. A equipe mineira era dirigida pelo técnico Vanderlei Luxemburgo, enquanto Dorival Júnior comandava o time santista. Coincidentemente, esse jogo também foi disputado num domingo, às 18h30.

Desde então, as duas equipes se enfrentam apenas quatro vezes no Gigante da Pampulha, pelo Brasileiro. Em 2016, houve empate por 2 a 2, em 20 de novembro. No ano seguinte, nova igualdade, por 1 a 1, em 27 de agosto de 2017. Em 2018, o Cruzeiro venceu por 2 a 1, em 23 de setembro. E em 2019, a Raposa voltou a vencer: 2 a 0, em 18 de agosto.

continua após a publicidade

Com o rebaixamento do Cruzeiro, não houve confronto de 2020 a 2022. Em 2023, a partida com mando do time mineiro foi disputada na Arena Independência, com vitória celeste por 2 a 1, em 6 de maio. No ano passado, era o Santos que estava na Série B do Brasileiro, impedindo o duelo entre as duas equipes.

O atacante Wesley fez os dois gols do Cruzeiro sobre o Santos, em 2023 (Foto: Cris Mattos /Staff Images/Cruzeiro)

➡️Árbitro do Mundial apita Cruzeiro x Santos, no Mineirão

Santos derrotou o Cruzeiro no Mineirão pela Copa do Brasil

Nesses últimos 10 anos, o Santos chegou a vencer o Cruzeiro no Mineirão. No entanto, a partida foi válida pelas quartas de final da Copa do Brasil de 2018. Depois de perder na Vila Belmiro por 1 a 0, o time santista ganhou por 2 a 1 e forçou a disputa de pênaltis. Mas aí o goleiro Fábio brilhou, pegou três cobranças, e o Cruzeiro venceu por 3 a 0, classificando-se para as semifinais para, na sequência, conquistar a competição pela sexta vez.

continua após a publicidade

Vice-líder do Campeonato Brasileiro com 37 pontos, o Cruzeiro precisa somar mais pontos que o Flamengo na rodada para assumir a ponta provisória da competição. O Rubro-Negro carioca tem os mesmos 37 pontos, mas melhor saldo de gols (24 a 19), além de ter um jogo a mais para fazer. O Flamengo enfrenta o Mirassol, neste sábado (9), às 18h30, no Maracanã.