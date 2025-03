Cruzeiro terá de jogar com portões fechados na Sul-Americana

O Cruzeiro terá de disputar a primeira partida em casa pela Copa Sul-Americana com portões fechados. O jogo contra o Mushuc Runa, do Equador, na data base de 9 de abril, pela segunda rodada do Grupo E, não terá a presença da torcida celeste no Mineirão.

O clube foi punido pela Conmebol com a realização de uma partida com portões fechados e multa de 157 mil dólares (quase R$ 1 milhão) porque no empate por 1 a 1 com o Lanús, da Argentina, pela semifinal da competição do ano passado, em 23 de outubro, foram acesos sinalizadores no Mineirão. O departamento jurídico do Cruzeiro recorreu da punição, mas não teve sucesso.

O vice-presidente da SAF do Cruzeiro, Pedro Junio, em entrevista à “Central da Toca”, após o sorteio dos grupos, em Luque, no Paraguai, na segunda-feira (17), lamentou a punição:

- É uma reflexão que toda a sociedade tem que fazer. As punições da Conmebol são muito claras. É uma reflexão que todos têm que fazer na hora de torcer, de vibrar. A gente tem que ter um autocontrole, porque a gente acaba nos prejudicando. O Cruzeiro vai perder uma renda e seu torcedor na estreia – afirmou o dirigente celeste.

Dirigente do Cruzeiro destaca responsabilidade como atual vice-campeão da Sul-Americana

Sobre os adversários do Cruzeiro no Grupo E – além do time equatoriano, a Raposa enfrenta o Palestino, do Chile, e o Unión Santa Fé, da Argentina – Pedro Junio avaliou como difíceis e lembrou da campanha do ano passado, quando a Raposa empatou os três primeiros jogos e teve de vencer os três restantes para se classificar, num grupo com Alianza, da Colômbia, Unión La Calera, do Chile, e Universidad Católica, do Equador.

Cruzeiro perdeu a final da Sul-Americana do ano passado para o Racing, da Argentina (Foto: Daniel Duarte / AFP)

- Na Sul-Americana é engraçado a gente falar de adversários, porque a gente estava praticamente eliminado da fase de grupos e conseguimos uma recuperação bastante convincente e chegamos na final. A dificuldade é enorme, independentemente dos adversários. A responsabilidade é muito grande, o Cruzeiro é o atual finalista da competição e vamos tentar chegar mais uma vez à final para conquistar o título – disse Pedro Junio.