Matheus Pereira, entre todos os jogadores que sofreram com lesões no joelho, foi quem teve o problema mais leve, sem necessidade de cirurgia e, possivelmente, retornará para boa parte do segundo turno do Brasileirão. O meia foi a principal contratação na janela de transferências e estava iniciando como titular quando sofreu a lesão. Já Ramiro e Wesley Gasolina sofreram lesões bem mais graves que a do meia.