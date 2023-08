- Voltar ao Cruzeiro, para mim, é um motivo de honra. Sabemos o quão importante é o Cruzeiro no cenário do futebol brasileiro e internacionalmente também. Para sempre, ficará eternizado na mente e no coração em todos os momentos que estive aqui. Vejo isso com satisfação enorme. Honra e orgulho gigantesco - comentou Autuori em declaração divulgada pelo Cruzeiro.