A opção por fazer com que as jogadas de ataque passassem por Eduardo passou longe de funcionar. Diante da pressão cruzeirense, o camisa 33 era bem marcado e não conseguia tabelar com Tchê Tchê ou com o setor ofensivo. As raras investidas de Victor Sá e Júnior Santos culminavam em lançamentos para que Tiquinho Soares disputasse com a zaga adversária.