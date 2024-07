Cruzeiro tem retorno de jogador da seleção do Equador após Copa América

José Cifuentes, do Cruzeiro, em ação pelo Equador (Foto: SASCHA SCHUERMANN/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 05/07/2024 - 16:26 • Belo Horizonte (MG)

O Cruzeiro terá reforço para a sequência do Campeonato Brasileiro. O técnico Fernando Seabra terá o retorno de José Cifuentes para a partida diante do Corinthians, no domingo (7), às 16h (de Brasília), no Mineirão.

O volante estava com a seleção do Equador na disputa da Copa América. No entanto, com a eliminação da equipe, o jogador é aguardado em Belo Horizonte nas próximas horas para voltar a trabalhar com o restante do elenco celeste na Toca da Raposa II.

Vale ressaltar que Cifuentes não vinha sendo utilizado por Fernando Seabra antes de deixar o grupo para servir a seleção equatoriana. A última vez que o volante entrou em campo pelo Cruzeiro foi no dia 12 de maio, contra o Atlético-GO. Na oportunidade, ele substituiu Lucas Silva e ficou em campo apenas um minuto.

Em18 jogos com Fernando Seabra, Cifuentes participou de apenas 179 minutos. O volante pertence ao Rangers, da Escócia, e está emprestado a Raposa até o fim da temporada de 2024.

José Cifuentes, que serviu a seleção do Equador na Copa América, em ação pelo Cruzeiro (Foto: Staff Images/ Cruzeiro)