Apresentado, Lautaro Díaz revela papel crucial de ídolo do Cruzeiro nas negociações

Escrito por Lance! • Publicada em 05/07/2024 - 15:49 • Belo Horizonte (MG)

O atacante argentino, Lautaro Díaz, foi apresentado pelo Cruzeiro nesta sexta-feira (5), na Toca da Raposa II, em Belo Horizonte. O atleta de 26 anos assinou contrato até junho de 2028.

Em suas primeiras palavras como jogador da Raposa, ele salientou que ao saber do interesse do time mineiro ficou animado.

-Quando escutei o nome do Cruzeiro, não tive dúvidas. Mas falei com ele antes, no momento da negociação, e depois. Ele me mandou muitas felicidades, que queria vir aqui um dia desses. Ele tem me ajudado um montão - completou.

Papel crucial de ídolo do Cruzeiro

Para acertar com o Cruzeiro, Diaz fez contato com o ex-atacante Marcelo Moreno para conhecer o clube e saber mais detalhes sobre Belo Horizonte. O atacante contou bastidores da conversa e de um pedido especial do boliviano.

-Eu conheci o Marcelo no Independiente, ele chegou na janela do meio do ano. Obviamente, no futebol sul-americano, ele é muito conhecido. Tivemos muito boa relação. Ele sempre me falava do Cruzeiro e que o futebol brasileiro podia ser bom para mim. Eu estava de férias, e ele me mandou mensagem dizendo: ‘Meu amigo, existe a possibilidade de vir para o Cruzeiro, quero que venha para o meu time’ - concluiu.

Lautaro, assim como os outros contratados, poderá estrear apenas após a abertura da janela de transferências, no dia 10 de julho.

Lautaro Díaz em anúncio oficial pelo Cruzeiro. (Foto: Gustavo Aleixo)