Jogador do Cruzeiro rebate fala de técnico do Barcelona-EQU

O Cruzeiro estreou com vitória na Libertadores na última terça-feira (7). A equipe bateu o Barcelona-EQU por 1 a 0. Após a partida, Keny Arroyo rebateu uma fala do treinador César Farías.

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– Começar assim é muito bonito. Com todo respeito, mas o professor Farías falou algo que não deveria falar da gente, e nós demos a resposta dentro de campo. Sempre estivemos juntos, falamos que juntos ganharíamos essa partida, e assim o fizemos – disse o atacante.

Barcelona-EQU x Cruzeiro, no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, em Guayaquil-EQU (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Antes do duelo, o técnico do Barcelona-EQU ressaltou que não via um favorito no confronto, mas que sua equipe era mais combativa que a Raposa.

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– Veja bem, também já perdemos por 3 a 0, depende de como queremos ver. Se assistirem a partida, veem que começaram mal, depois fizeram 2 a 1, depois sofreram o terceiro e no fim o quarto. Foi uma partida disputada. É uma equipe com qualidade, futebol posicional. Não é um time tão combativo, é de jogar bem. Quando permitem que joguem bem, te fazem sofrer. Marcam gols com muita posse de bola. Temos clareza do que devemos fazer. Eles fazem muitos gols, mas sofrem bastante também. Temos que ter consciência que são capazes. Copas são diferentes. Nós não podemos menosprezar. Devemos fazer o que vimos fazendo. Se nós formos com esse convencimento, apoio da torcida, podemos ser favoritos. Mas sem isso, não temos nada. Temos que ter ambição, fome e saber que estamos em nossa casa e no nosso momento – disse César Farías.

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Estreia do Cruzeiro na Libertadores

Mesmo fora de casa, o Cruzeiro estreou com vitória na Libertadores. A equipe comandada por Artur Jorge bateu o Barcelona-EQU, em Guayaquil, por 1 a 0. O único gol da partida foi anotado pelo meio-campista Matheus Pereira.

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Com o resultado, a Raposa larga na frente no Grupo D e divide a liderança com o Boca Juniors, que venceu a Universidad Católica fora de casa.

O Cruzeiro volta a jogar pela Libertadores na próxima quarta-feira (15), às 19h (de Brasília), quando enfrenta a Universidad Católica, no Mineirão. Antes, o Cabuloso joga contra o Red Bull Bragantino, dentro de casa, no domingo (12), às 18h30 (de Brasília).

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