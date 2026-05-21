UFMG projeta Cruzeiro com quase 80% de chance de se classificar na Libertadores

Restando apenas mais três jogos no Grupo D da Libertadores, o Cruzeiro é o time com mais possibilidades de garantir vaga para as oitavas de final.

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Segundo projeção feita pelo Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Cabuloso tem 79,9% de chance de avançar na competição.

Com mais dois jogos a serem disputados, a Universidad Católica vem logo depois, com 66,8% de probidade de avançar. O Boca Juniors, que empatou com o Cruzeiro na terça-feira, tem 47,3%, enquanto o Barcelona-EQU tem apenas 6%.

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Boca Juniors x Cruzeiro, em La Bombonera, em Buenos Aires (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Entretanto, vale lembrar que Unviersidad Católica e Barcelona-EQU se enfrentam nesta quinta-feira e podem alterar os cenários para a última rodada .

Veja chances de classificação às oitavas, segundo UFMG

Cruzeiro – 79,9%

Universidad Católica-CHI – 66,8%

Boca Juniors-ARG – 47,3%

Barcelona-EQU – 6%

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Como fica o cenário do Cruzeiro na última rodada?

Se a Raposa fizer o dever de casa no Mineirão contra o Barcelona-EQU, não há contas a serem feitas: o clube estará garantido nas oitavas de final. Porém, é importante estudar os cenários em caso de cada resultado entre Barcelona e Católica.

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Se a Católica vencer

Católica 10

Cruzeiro 8

Boca 7

Barcelona 3

Se os chilenos vencerem, chegam a 10 pontos, o Barcelona é eliminado. A Católica terá que ao menos empatar para garantir sua vaga, uma vez que se perder será ultrapassado pelo Boca, que já venceu o duelo na primeira rodada. Por outro lado, o Cruzeiro depende de um resultado positivo contra os equatorianos. Mas mesmo se empatar, deve se classificar em segundo lugar. Se perder, a Raposa ainda se classifica se os argentinos não baterem a Católica.

Se Católica e Barcelona empatarem

Católica 8

Cruzeiro 8

Boca 7

Barcelona 4

Se o jogo desta quinta-feira terminar empatado, os equatorianos estão eliminados e a Católica assume a liderança por ter vencido o Cruzeiro no Mineirão. Sendo assim, com um empate, a Raposa se classificaria, porque chegaria a 9 pontos, enquanto Boca e Católica chegariam juntos a oito e sete pontos. Em caso de derrota, o Cabuloso só seria eliminado em caso de vitória do Boca.

Se o Barcelona vencer a Católica

Cruzeiro 8

Boca 7

Católica 7

Barcelona 6

Este é o cenário mais caótico para a última rodada, mas os mineiros chegam à última rodada dependendo apenas de si. Em caso de empate, o Cruzeiro também garantiria vaga nas oitavas de final, porque pelo menos um dos dois ficará abaixo. Porém, se a Raposa perder para os equatorianos, estará eliminada, uma vez que mesmo se argentinos e chilenos empatarem, a Católica se classificaria por ter levado a melhor no confronto direto contra o time de Belo Horizonte.

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