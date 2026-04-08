Fabrício Bruno defende Walace após polêmica no Cruzeiro: 'Nunca brigou com ninguém'

O Cruzeiro aparentemente pôs fim à crise com a vitória por 1 a 0 contra o Barcelona-EQU em sua estreia na Libertadores. Após a partida, no entanto, o tema Walace circulou na zona mista. Perguntado sobre o tema, o zagueiro Fabrício Bruno saiu em defesa do volante.

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Na segunda-feira, o volante foi tirado da viagem ao Equador por conta de um caso de indisciplina. O meia teria feito críticas ao goleiro em um grupo de mensagens que contava com jogadores e membros da diretoria.

– O que aconteceu com o Walace, ele é um cara por quem a gente tem um enorme carinho e respeito. Às vezes, pelo fato de não estar jogando, muita gente acha que ele está largado, mas não é. É um cara que se entrega muito no treino, nunca reclamou de nada, nunca brigou com ninguém. A gente até chama ele de paizão, é um cara que sempre se deu muito bem com todo mundo – disse o defensor.

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– Infelizmente, ele teve um ato infeliz, e ele reconhece o ato, pediu desculpa na mesma hora, porque era uma conversa com um amigo dele. Mas é um caso que está entregue à diretoria para resolver. O mais importante é que sempre tivemos um carinho muito grande por ele, e ele sempre respeitou todos nós. Por mais que ele não jogue, o Walace sempre foi um cara profissional e comprometido com o clube. Vendo como profissional, é um cara extremamente dedicado – comentou Fabrício Bruno.

Walace (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

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Estreia do Cruzeiro na Libertadores

Mesmo fora de casa, o Cruzeiro estreou com vitória na Libertadores. A equipe comandada por Artur Jorge bateu o Barcelona-EQU, em Guayaquil, por 1 a 0. O único gol da partida foi anotado pelo meio-campista Matheus Pereira.

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Com o resultado, a Raposa larga na frente no Grupo D e divide a liderança com o Boca Juniors, que venceu a Universidad Católica fora de casa.

O Cruzeiro volta a jogar pela Libertadores na próxima quarta-feira (15), às 19h (de Brasília), quando enfrenta a Universidad Católica, no Mineirão. Antes, o Cabuloso joga contra o Red Bull Bragantino, dentro de casa, no domingo (12), às 18h30 (de Brasília).

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