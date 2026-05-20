Conmebol divulga áudios do VAR de lances polêmicos de Boca x Cruzeiro

A Conmebol divulgou, na manhã desta quarta-feira (20), os áudios do VAR nos lances mais polêmicos do jogo entre Cruzeiro e Boca Juniors. Após a partida, os dois times reclamaram de decisões do árbitro Jesus Valenzuela, mas a entidade não publicou momentos da expulsão de Gerson.

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No lance mais polêmico do jogo, do gol anulado dos argentinos, a cabine, comandada por Angel Arteaga, chamou o venezuelano.

– Mão no ataque. Possível mão no ataque. Quero ver a possível mão. Atrás do gol. Para, (quero) ver o ponto de contato. Cabeceia. Me dê outra (imagem). Parece que não pega na mão. Me dê outra (imagem). Quero ver se pega no braço. Me dê zoom, quadro a quadro. Me dê outra (imagem). Aqui, pega na mão. O braço está aberto. Pega na mão. É uma mão sancionável – analisou o VAR, que indicou revisão do lance que foi anulado.

Possível pênalti no fim

Na reta final do duelo, Lucas Romero tocou com o braço na bola e os jogadores do Boca Juniors reclamaram muito de um possível pênalti. Entretanto, o próprio VAR entendeu que a mão do jogador cruzeirense estava em posição natural.

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– Possível mão do atacante e possível mão do defensor. A bola vai para fora. A mão está em posição natural, e ele quer tirar o braço. Jesús (Valenzuela), a situação na área está toda checada. A posição da mão é natural. Além disso, ele quer tirar o braço. Nada a checar – concluiu Angel Arteaga.

Boca Juniors x Cruzeiro

Com um jogador a menos durante boa parte do segundo tempo, o Cruzeiro segurou um empate em 1 a 1 com o Boca Juniors na Bombonera e ficou em boa situação no Grupo D da Libertadores. Merentiel e Fagner marcaram os gols.

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Com o resultado, a Raposa assumiu a liderança com oito pontos e depende apenas de si contra o Barcelona-EQU, no Mineirão, para garantir sua vaga nas oitavas de final.

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Dentro de casa, o Boca partiu para cima e logo no primeiro minuto Otávio teve que fazer defesa em chute de Merentiel. Cinco minutos depois, o goleiro venceu mais um duelo contra o camisa 16. Aos 12 minutos, o arqueiro fez milagre em finalização de Di Lollo. Mas, quando Paredes cobrou falta com veneno para Merentiel, o camisa 81 não conseguiu evitar o 1 a 0. A primeira grande chance do Cruzeiro veio em contra-ataque puxado por Matheus Pereira aos 30 minutos, mas Kaio Jorge não conseguiu finalizar bem e Brey abafou a jogada.

Mesmo sem alterações de Artur Jorge, o Cruzeiro voltou com outra postura na segunda etapa. Aos oito minutos, após jogada trabalhada pela esquerda, Kaiki rolou para Fagner, que acertou um chute da entrada da área para empatar o jogo. Christian teve a bola da virada em ótima jogada de Matheus Pereira e Kaio Jorge, mas chutou rente à trave esquerda de Brey. Mas quando a Raposa engatava uma reação, Gerson foi expulso após dividida com Paredes. Com um jogador a menos, os mineiros passaram a depender dos milagres de Otávio novamente. Na reta final, os dois lados tiveram chances claras. Neyser perdeu, Merentiel balançou as redes e fez 2 a 1. Entretanto, o tento foi anulado por toque de mão de Delgado na assistência.

Boca Juniors x Cruzeiro, em La Bombonera, em Buenos Aires (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

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