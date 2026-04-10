Cruzeiro defende tabu contra o Red Bull Bragantino

O Cruzeiro tentará, no domingo (12), dar início a uma arrancada no Campeonato Brasileiro contra o Red Bull Bragantino e conta com um tabu a seu favor. A equipe mineira perdeu dentro de casa para os paulistas apenas uma vez na história.

continua após a publicidade

Desde que a equipe de Bragança Paulista se tornou clube-empresa, nunca venceu a Raposa em Belo Horizonte.

A única vez que o Bragantino venceu o Cruzeiro no Mineirão foi em 6 de março de 1991, pela sexta rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, Pintado, Mazinho e Alberto Félix marcaram os gols do 3 a 1 do então alvinegro.

Na época, os paulistas eram comandados por Carlos Alberto Parreira e contavam com estrelas do futebol brasileiro como Biro-Biro, Mauro Silva e Mazinho.

continua após a publicidade

Desde então, as equipes se enfrentaram em Minas Gerais em oito oportunidades, com seis vitórias e dois empates.

Confira retrospecto de Cruzeiro x Red Bull Bratangino em Minas Gerais

Cruzeiro 1×3 Bragantino – 6/3/1991 – Campeonato Brasileiro

1×3 Bragantino – 6/3/1991 – Campeonato Brasileiro Cruzeiro 3×0 Bragantino – 16/2/1992 – Campeonato Brasileiro

3×0 Bragantino – 16/2/1992 – Campeonato Brasileiro Cruzeiro 1×0 Bragantino – 13/6/1992 – Campeonato Brasileiro

1×0 Bragantino – 13/6/1992 – Campeonato Brasileiro Cruzeiro 1×0 Bragantino – 31/10/1993 – Campeonato Brasileiro

1×0 Bragantino – 31/10/1993 – Campeonato Brasileiro Cruzeiro 1×1 Bragantino – 6/11/1994 – Campeonato Brasileiro

1×1 Bragantino – 6/11/1994 – Campeonato Brasileiro Cruzeiro 4×0 Bragantino – 20/10/1996 – Campeonato Brasileiro

4×0 Bragantino – 20/10/1996 – Campeonato Brasileiro Cruzeiro 0x0 Bragantino – 3/9/2023 – Campeonato Brasileiro

0x0 Bragantino – 3/9/2023 – Campeonato Brasileiro Cruzeiro 2×1 Bragantino – 21/9/2025 – Campeonato Brasileiro

Cruzeiro x Red Bull Bragantino, no Mineirão (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Ingressos para Cruzeiro x Red Bull Bragantino

O Cruzeiro abriu no dia 2 a venda dos ingressos para a partida contra o Red Bull Bragantino. As equipes se enfrentam pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, no domingo (12), às 18h30 (de Brasília).

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Para a partida contra o Massa Bruta, a Raposa comercializará ingressos que variam entre R$ 40 e R$ 220. As vendas foram abertas às 15h de quinta-feira (2), para os sócios, que podem resgatar seus bilhetes no aplicativo Cruzeiro Nação Azul.

continua após a publicidade

Os cruzeirenses que não forem sócios poderão comprar seus ingressos a partir das 18h (de Brasília) desta terça-feira, com o início da venda geral. Os bilhetes ficarão disponíveis no site ingresso.cruzeiro.com.br.

➡️ Aposte nos jogos do Campeonato Brasileiro!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.