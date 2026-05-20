Veja os cenários do Cruzeiro no Grupo D da Libertadores
O Cruzeiro terminará a fase de grupos da Libertadores invicto fora de casa depois de empatar em 1 a 1 com o Boca Juniors na última terça-feira (19). Com o resultado, a Raposa chega à última rodada do Grupo D dependendo apenas de si para se classificar para as oitavas de final.
Para entender o cenário celeste, é importante ressaltar que nesta quinta-feira (21), jogam Universidad Católica x Barcelona-EQU.
Se os chilenos vencerem, eliminam de vez os equatorianos e chegam a 10 pontos. Em caso de empate, a Católica empata em pontos com o Cruzeiro, mas assume a liderança pela vantagem no confronto direto. Porém, se o Barcelona-EQU vencer, embola o grupo, chegando a 6 pontos.
Como fica o cenário do Cruzeiro na última rodada?
Se a Raposa fizer o dever de casa no Mineirão contra o Barcelona-EQU, não há contas a serem feitas: o clube estará garantido nas oitavas de final. Porém, é importante estudar os cenários em caso de cada resultado entre Barcelona e Católica.
Se a Católica vencer
- Católica 10
- Cruzeiro 8
- Boca 7
- Barcelona 3
Se os chilenos vencerem, chegam a 10 pontos, o Barcelona é eliminado. A Católica terá que ao menos empatar para garantir sua vaga, uma vez que se perder será ultrapassado pelo Boca, que já venceu o duelo na primeira rodada. Por outro lado, o Cruzeiro depende de um resultado positivo contra os equatorianos. Mas mesmo se empatar, deve se classificar em segundo lugar. Se perder, a Raposa ainda se classifica se os argentinos não baterem a Católica.
Se Católica e Barcelona empatarem
- Católica 8
- Cruzeiro 8
- Boca 7
- Barcelona 4
Se o jogo desta quinta-feira terminar empatado, os equatorianos estão eliminados e a Católica assume a liderança por ter vencido o Cruzeiro no Mineirão. Sendo assim, com um empate, a Raposa se classificaria, porque chegaria a 9 pontos, enquanto Boca e Católica chegariam juntos a oito e sete pontos. Em caso de derrota, o Cabuloso só seria eliminado em caso de vitória do Boca.
Se o Barcelona vencer a Católica
- Cruzeiro 8
- Boca 7
- Católica 7
- Barcelona 6
Este é o cenário mais caótico para a última rodada, mas os mineiros chegam à última rodada dependendo apenas de si. Em caso de empate, o Cruzeiro também garantiria vaga nas oitavas de final, porque pelo menos um dos dois ficará abaixo. Porém, se a Raposa perder para os equatorianos, estará eliminada, uma vez que mesmo se argentinos e chilenos empatarem, a Católica se classificaria por ter levado a melhor no confronto direto contra o time de Belo Horizonte.
