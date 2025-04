Atacante Dudu volta a treinar no Cruzeiro

O atacante Dudu será reintegrado aos treinamentos do Cruzeiro na Toca da Raposa. A decisão foi tomada após reunião do estafe do jogador com a diretoria celeste nesta quarta-feira (30). O futuro de Dudu no clube ainda não está totalmente definido e dependerá de conversas com o técnico Leonardo Jardim. A informação inicial da reintegração de Dudu foi divulgada pelo jornalista Héverton Guimarães. Procurado, o clube ainda não se pronunciou oficialmente sobre o caso.

No sábado (26), Dudu foi afastado do jogo contra o Vasco, domingo (27), em Uberlândia (MG), pelo Campeonato Brasileiro, e retornou a Belo Horizonte. Nesta terça-feira (29), dia de reapresentação dos jogadores na Toca da Raposa, o Cruzeiro informou que o atacante estava liberado das atividades normais no clube até definição de sua situação.

O problema com o atacante Dudu, aparentemente, começou após a derrota por 2 a 1 para o Palestino, no Chile, pela Copa Sul-Americana, na quinta-feira (24). Dudu, na zona mista, declarou que não entendia o motivo de ter sido sacado da equipe titular por Leonardo Jardim:

- É ruim quando a gente é titular praticamente a vida inteira e, depois, começa a ser reserva. Eu estava em uma sequência boa. A gente respeita, mas não sei por que optou por me tirar do time. É continuar trabalhando, treinando para voltar. Se não voltar também, é torcer para os nossos jogadores entrarem e fazer bons jogos – afirmou.

Técnico do Cruzeiro afirmou que motivo do afastamento de Dudu não foi somente a entrevista

O técnico Leonardo Jardim, por sua vez, disse que o problema com Dudu não era apenas a entrevista após a partida contra o Palestino:

- Antes do jogo, eu fechei o assunto. Disse que a suspensão não era em função da entrevista. O motivo da suspensão é um motivo interno, que todos os envolvidos estavam a par da situação: direção, jogador e comissão técnica - afirmou, após a partida contra o Vasco.

Técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim, ainda dará a palavra final sobre situação de Dudu (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Também no Parque do Sabiá, em Uberlândia, antes da partida contra o Vasco, o dono da SAF do Cruzeiro, Pedro Lourenço, indicou que Dudu não continuaria no clube. Ao ser questionado por um torcedor sobre a situação do atacante, o dirigente fez um gesto com a mão indicando que o jogador deixaria o clube.

Uma das principais contratações do Cruzeiro para a temporada, Dudu, até o afastamento antes do jogo contra o Vasco, havia participado de todos as partidas da equipe, com exceção da vitória sobre o Tombense, pelo Campeonato Mineiro, quando os titulares foram poupados porque tinha enfrentado o Atlético-MG na véspera, em Orlando (EUA). Foram 20 jogos, mas, em nenhum deles, atuou os 90 minutos. Dudu marcou duas vezes, contra o Uberlândia, pelo Mineiro, e Mirassol, pelo Brasileiro.

Os jogadores do Cruzeiro treinam na tarde desta quarta-feira (30) na Toca da Raposa, na última atividade antes da estreia na Copa do Brasil, contra o Vila Nova-GO, quinta-feira (1º), no Mineirão, às 21h30.