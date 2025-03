Cruzeiro vence Pouso Alegre em jogo-treino na Toca da Raposa

O Cruzeiro venceu o Pouso Alegre por 3 a 2, em jogo-treino na manhã desta terça-feira (18), na Toca da Raposa. Os gols da equipe foram marcados por Matheus Pereira, Rodriguinho e Lucas Silva. Essa foi a quarta atividade da Raposa, após a eliminação no Campeonato Mineiro. Antes, o Cruzeiro goleou a equipe Sub-20 e o Boston City, ambos na Toca, e, no sábado (15), empatou por 3 a 3 com o Botafogo, no Engenhão.

O destaque do treino foi o meia Rodriguinho, que, além de marcar um gol, participou dos outros dois. O jogador substituiu Christian no primeiro tempo do treino e Walace na terceira parte e foi titular no segundo período. Contratado ao América, Rodriguinho teve apenas duas chances no Campeonato Mineiro, entrando no decorrer dos jogos contra Tombense (1 a 0) e Democrata-GV (1 a 2), quando o Cruzeiro usou uma equipe reserva.

Outra observação que pôde ser feita nas escalações do técnico Leonardo Jardim foi a permanência de Villalba como primeira opção para a lateral esquerda da equipe. Neste ano, o argentino perdeu espaço na zaga cruzeirense.

O jogo-treino contra o Pouso Alegre teve três tempos: o primeiro com 45 minutos de duração e os demais com 30 minutos. A equipe que atuou nessa primeira parte foi: Cássio; Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Villalba; Lucas Romero, Matheus Henrique, Christian (Rodriguinho) e Matheus Pereira; Dudu e Lautaro Diaz. O placar ficou em branco.

No segundo tempo, o técnico Leonardo Jardim modificou a equipe, que teve Léo Aragão (Otávio); William, Fabrício Bruno (Weverton), Gamarra e Kaiki; Walace, Lucas Silva, Rodriguinho e Matheus Pereira (Eduardo); Wanderson e Gabi.

Logo aos 2 minutos, Matheus Pereira fez belo passe para William, que cruzou rasteiro para Rodriguinho, no centro da área, finalizar e abrir o placar. Três minutos depois, em nova jogada pela direita, William cruzou, Rodriguinho disputou com os zagueiros do Pouso Alegre, e a bola sobrou para Matheus Pereira para marcar o segundo gol.

Aos 12 minutos, Rodriguinho recebeu pelo lado esquerdo, passou para Gabigol, que chutou firme no canto oposto. A bola bateu na trave e voltou para Lucas Silva fazer o terceiro gol. O Pouso Alegre diminuiu no fim da segunda etapa.

Na terceira parte do treino, o Cruzeiro foi escalado com Otávio; William, Weverton, Gamarra (Lucas Silva) e Marlon; Walace (Rodriguinho) e Eduardo; Wanderson (Kaiki), Marquinhos, Kaio Jorge e Gabi. O Pouso Alegre, que se prepara para a Série D do Brasileiro, voltou a marcar aos 18 minutos.

Cruzeiro faz amistoso com o Red Bull Bragantino, sábado (22), em Bragança Paulista

Sábado (22), o Cruzeiro faz amistoso com o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista (SP), às 18h30, com presença de torcida. A estreia no Brasileiro será dia 29, contra o Mirassol, no mesmo horário, no Mineirão. Na Copa Sul-Americana, a Raposa enfrenta, na primeira rodada, o Unión Santa Fé, na Argentina, na semana do dia 2 de abril.