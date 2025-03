Técnico avisa que Cruzeiro não terá titulares absolutos

O técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim, em entrevista coletiva na manhã desta quarta-feira (19), na Toca da Raposa, deixou claro seu plano de trabalho para as próximas competições: não haverá uma equipe titular absoluta em todas as partidas. O treinador avisou que será feito um rodízio constante para que o time não perca intensidade nos jogos.

- Vocês estão preocupados com os 11. Sinceramente, estou preocupado com a equipe que vamos construir durante o campeonato. Vou preparar o time para o jogo contra o Mirassol e para dias depois jogar na Argentina e, em seguida, contra o Internacional, e assim por diante – afirmou Leonardo Jardim.

O Cruzeiro estreia no Brasileiro dia 29, sábado, contra o Mirassol, às 18h30, no Mineirão, e, já no dia 1º de abril, na terça-feira, enfrenta o Unión em Santa Fé, na Argentina, pela primeira rodada do Grupo E da Copa Sul-Americana.

- Precisamos ter jogadores que deem resposta a todos esses jogos. Não será o mesmo time. Queremos equipes frescas, objetivas e com intensidade. Se não tivermos essa atenção, com três, quatro jogos, o rendimento não será o mesmo – observa o técnico do Cruzeiro.

Cruzeiro e Botafogo empataram por 3 a 3 em jogo-treino sábado (15), no Engenhão (Foto: Arthur Barreto/ Botafogo)

Leonardo Jardim pede compreensão do torcedor do Cruzeiro

Leonardo Jardim lembrou que a equipe vitoriosa que montou no Monaco e conquistou o Campeonato Francês da temporada 2015/2016, jogou junta apenas duas ou três vezes:

- Precisamos de uma equipe fresca com mais de 11 jogadores. A equipe do Monaco que vocês tanto falam jogou dois ou três jogos com o melhor 11. Nos outros jogos, sempre entravam um ou outro jogador. Talvez na Champions League, tenha disputado mais jogos – lembrou o treinador, que pediu a colaboração do torcedor no entendimento desse planejamento

Sábado (15), o Cruzeiro disputa amistoso com o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista, às 18h30.