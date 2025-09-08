Cruzeiro segue preparação para o clássico com expectativa quanto a machucados

Os jogadores do Cruzeiro voltaram a treinar na manhã desta segunda-feira (8), na Toca da Raposa, e o mistério quanto ao aproveitamento de Matheus Pereira, Kaio Jorge e Wanderson no clássico contra o Atlético-MG, quinta-feira (11), às 19h30, no Mineirão, pela Copa do Brasil, continua. Os três titulares se recuperam de contusão e não têm presença garantida na segunda partida pelas quartas de final da competição.

Com a vitória por 2 a 0 no jogo de ida, na Arena MRV, o Cruzeiro pode perder por um gol de diferença para se classificar para a semifinal da Copa do Brasil. Em caso de derrota da Raposa por dois gols, a vaga será definida nos pênaltis. O adversário de Cruzeiro ou Atlético-MG será Corinthians ou Athletico-PR - no primeiro jogo, o time paulista venceu por 1 a 0, em Curitiba.

O suspense maior quanto ao aproveitamento dos titulares é em relação ao atacante Kaio Jorge, que teve lesão muscular na vitória da Seleção Brasileira sobre o Chile por 3 a 0, quinta-feira (4), no Maracanã. O artilheiro cruzeirense segue o tratamento intensivo que começou ainda na sexta-feira (5), quando retornou a Belo Horizonte.

Matheus Pereira e Wanderson têm mais chance de jogar pelo Cruzeiro no clássico

O meia Matheus Pereira e o atacante Wanderson já participam parcialmente das atividades com o grupo na Toca da Raposa, simultaneamente ao tratamento médico. Matheus Pereira reclamou de desconforto muscular na panturrilha esquerda no treino de sexta-feira (5). Exames não apontaram lesão. Wanderson deixou o jogo contra o São Paulo (vitória por 1 a 0), dia 30, no Mineirão, com dores no joelho direito e havia ficado fora dos treinos da semana passada.

Matheus Pereira, autor do gol na vitória sobre o São Paulo, tem boas chances de jogar o clássico (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

Os jogadores do Cruzeiro fazem mais duas sessões de treinos na Toca da Raposa antes da partida contra o Atlético-MG. Haverá atividade na manhã desta terça-feira (9) e na tarde de quarta-feira (10), seguida de concentração.