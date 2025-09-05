Cruzeiro lança ‘camisa de gigantes’ para goleiros; veja fotos

O Cruzeiro divulgou uma camisa especial para goleiros na tarde desta sexta-feira (5). Batizada de "camisa de gigantes", a Raposa aproveitou o aniversário de 60 anos do Mineirão para promover o lançamento no principal estádio de Belo Horizonte.

O novo uniforme é uma homenagem aos goleiros que defenderam e foram revelados pela Raposa durante os 104 anos de história. Cássio, titular do técnico Leonardo Jardim, participou da criação.

Lançada pela adidas, fornecedora de material do clube, a camisa é na corta prata em efeito degradê, com um tom mais escuro na parte inferior. O design ainda conta com patch aos grandes goleiros da história celeste e um leve grafismo em losangos na barra frontal em referência à trama das redes do gol.

Realizado no Gigante da Pampulha, aniversariante do dia, o ensaio teve as presenças Cássio, Léo Aragão e Otávio, do time masculino, e Camila Rodrigues, Taty Amaro e Leilane, da equipe feminina. O novo uniforme de goleiro já está disponível nas lojas física e online do Cruzeiro aos preços de R$ 399,99 (adulto) e R$ 349,99 (infantil).

O estudo da nova camisa do Cruzeiro

Os detalhes da 'camisa de gigantes' para goleiros do Cruzeiro. Foto: Divulgação/Cruzeiro

O Cruzeiro fez um levantamento das 136 camisas de goleiros na história e analisou cores, golas, mangas, grafismos, posição do escudo ou estrelas, numeração e até personalização dos goleiros, como autógrafo nas camisas.

Alguns números chamam a atenção, como a cor amarela estar presente em 16,9% das camisas dos arqueiros. O precursor foi Raul, na década de 1960.

Já o escudo com as estrelas soltas em predominante em 66% dos uniformes de goleiro. A posição no lado esquerdo do peito aconteceu em 88% dos casos, enquanto 12% ficou no centro da camisa.

Com os dados levantados, Cássio foi convidado para ajudar e montou a camisa após avaliar todas as possibilidades apresentadas.