Cruzeiro: Gabigol usa redes sociais para mostrar união do grupo

O atacante Gabigol, do Cruzeiro, usou as redes sociais para mostrar a união dos jogadores, após a eliminação para o América, na semifinal do Campeonato Mineiro, sábado (22), com a derrota nos pênaltis por 4 a 2, depois de dois empates por 1 a 1. O jogador usou uma foto dos jogadores juntos no meio do campo no Independência, durante a cobrança de pênaltis.

- Juntos na vitória, na derrota e principalmente nos momentos difíceis! – postou Gabigol em sua conta no X.

Nos comentários do post, os torcedores do Cruzeiro se dividiram entre críticas e apoio ao jogador e à equipe, que vem decepcionando neste início de temporada, com três vitórias, seis empates e três derrotas, incluindo os jogos pela FC Series, em Orlando (EUA, além da eliminação da final do Estadual.

Principal contratação do Cruzeiro para a temporada 2025, Gabigol marcou cinco gols em oito jogos com a camisa celeste. Três desses gols saíram na goleada por 4 a 1 sobre o Itabirito, no Independência, pela quarta rodada do Mineiro, em 30 de janeiro.

Uma das críticas feitas a Gabigol é que três de seus cinco gols foram marcados de pênalti – houve também um em rebote de uma cobrança mal feita e o outro gol foi numa roubada de bola da defesa adversária.

Gabigol é criticado por chances perdidas contra o América em lance irregular

Na partida contra o América, sábado (22), no Independência, Gabigol foi muito criticado por ter perdido duas chances num mesmo lance. Aos 32 minutos do segundo tempo, o atacante recebeu passe de Dudu no meio da área e, com o goleiro fora do lance, chutou em cima do zagueiro. Na sequência, a bola voltou para Gabigol, que finalizou por cima do gol. A jogada, no entanto, foi invalidada pelo árbitro por irregularidade no início do lance, ainda com Dudu.