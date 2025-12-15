Mineirão inicia revitalização do gramado; Cruzeiro fará jogo em janeiro

Nesta segunda-feira (15), o principal palco do Cruzeiro, o Mineirão, iniciou o tratamento anual de seu gramado, já de olho na temporada de 2026.

continua após a publicidade

O processo e o descanso durante a pausa no calendário deixará o local pronto para o Campeonato Mineiro e o Brasileirão, que terão início já em janeiro.

– Estamos iniciando o tratamento nesta segunda-feira. Esse trabalho que fazemos agora vai ser fundamental para a qualidade do gramado para toda a temporada – disse o gerente técnico do Mineirão, Otávio Goes.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Como acontecerá a revitalização do Mineirão?

Segundo a administração do estádio, o processo de revitalização do gramado do Mineirão será dividido em quatro etapas: limpeza, aeração e micronivelação do solo, nutrição e cortes.

A primeira etapa visa retirar a matéria orgânica acumulada com os diferentes cortes durante o ano. Em seguida, é aplicada uma camada de areia para correção de irregularidades, visando garantir ar, água e nutrientes.

continua após a publicidade

Posteriormente, o gramado é adubado com produtos químicos que deixam a grama livre de pragas. Finalmente, é feita a aparação do campo, garantindo cicatrização acelerada e um melhor acabamento.

Gramado do Mineirão (Foto: Divulgação Mineirão)

Quando o Cruzeiro volta a jogar no Mineirão?

Com a mudança do calendário do futebol brasileiro, o Cruzeiro, que deu férias para os jogadores nesta segunda-feira (15), jogará em menos de 30 dias, no dia 10 de janeiro, quando enfrentará o Pouso Alegre, às 16h30 (de Brasília).

Até o momento, a CBF não divulgou as primeiras datas no Brasileirão em 2026. Entretanto, já se sabe que a competição terá início em 28 de janeiro.

Pelo Campeonato Mineiro, o Cruzeiro terá mais três compromissos dentro de casa. A equipe pega o Uberlândia no dia 17, o Democrata no dia 22, e o América-MG no dia 8 de fevereiro. O clássico do torneio será jogado na casa do rival, em 25 de janeiro.