Cruzeiro: jogadores fora dos planos estão sendo negociados

A diretoria do Cruzeiro, ao mesmo tempo que vai contratando reforços para a temporada 2025, está cuidando do futuro de jogadores que voltam de empréstimos e não fazem parte dos planos do técnico Fernando Diniz. Alguns já estão com o novo clube definido, outros ainda dependem de negociações.

O principal nome que o Cruzeiro vai receber nesta janela de transferência é o do goleiro Rafael Cabral, que estava por empréstimo no Grêmio. Mas ele não será aproveitado pela Raposa em 2025 e poderá rescindir o contrato, que tem mais um ano de duração, caso não apareça boa opção de novo empréstimo.

Rafael Cabral foi contratado em janeiro de 2022, para substituir o ídolo Fábio, que não havia chegado a acordo salarial com a SAF de Ronaldo Fenômeno. O ex-goleiro do Santos foi campeão da Série B de 2022, mas acabou se desgastando com a torcida após a perda do título estadual deste ano e falhas no empate por 3 a 3 com o Alianza, pela Copa Sul-Americana, no Mineirão, em 11 de abril - essa foi sua última partida pela Raposa. Rafael Cabral foi emprestado ao Grêmio, mas não se firmou como titular no time gaúcho. Na negociação, Gabriel Grando veio para o Cruzeiro e sequer estreou.

Dois volantes estão de volta aos clubes de origem

Volante Ian Luccas está de volta à Ferroviária, emprestado pelo Cruzeiro (Divulgação/Cruzeiro)

O volante Ian Luccas, de 21 anos, está retornando à Ferroviária, de Araraquara, depois de três anos da saída para o Cruzeiro. Formado nas categorias de base do clube do interior paulista, onde jogou até 2022, Ian Luccas veio por empréstimo para a Toca da Raposa e, em julho deste ano, foi comprado e emprestado para o Goiás. Agora, volta, por empréstimo, para a Ferroviária.

O volante Neto Moura, também campeão da Série B em 2022, foi vendido ao Mirassol, onde já estava por empréstimo. O contrato com o Cruzeiro iria até dezembro de 2025. Ele chegou à Toca da Raposa em abril de 2022, vindo justamente do clube do interior paulista para o qual voltou em agosto do ano passado.

O lateral-direito Helibelton Palacios tem empréstimo bem encaminhado com a Portuguesa. Ele assinará contrato com a Lusa até o fim da Série D do Brasileiro, além de disputar o Paulistão 2025. Palacios, que chegou ao Cruzeiro em julho de 2023, tem contrato até dezembro de 2025 e estava emprestado ao Sport, desde julho deste ano. Por causa de uma contusão na coxa esquerda, ele foi pouco aproveitado na campanha de acesso para a Série A do Brasileiro.

O zagueiro Pedrão, que estourou a idade para a categoria Sub-20 e não está nos planos de Fernando Diniz, deve ser emprestado ao Avaí, de Florianópolis, até o final da próxima temporada. Em setembro deste ano, o Cruzeiro acertou a renovação com Pedrão até o final de 2026.