Artur Jorge critica arbitragem de Palmeiras x Cruzeiro: 'Dualidade sobre o critério'

O Cruzeiro empatou com o Palmeiras na Arena Barueri na noite deste sábado (16), pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro em mais um jogo que a arbitragem não agradou a Raposa. Após a partida, o técnico Artur Jorge criticou a atuação de Sávio Pereira Sampaio.

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– Os cartões podem ser justificáveis ou não. O Bruno Spindel deve falar mais vezes. Tivemos uma dualidade sobre o critério usado para uma equipe e outra. Não vou me alongar muito. Mas há cartões que se espelhar do outro lado, não acontecem. Não só neste jogo, em outros também – disse o treinador na entrevista coletiva.

– Temos que lutar contra isso. Temos que saber que em algumas vezes somos responsáveis. Em alguns casos falta maturidade. Não foi o caso, mas estou só abrindo um pouco minha análise de forma geral – complementou Artur Jorge.

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Palmeiras x Cruzeiro

Palmeiras e Cruzeiro empataram por 1 a 1 na noite deste sábado, na Arena Barueri, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Felipe Anderson e Arroyo marcaram os gols da partida ainda na primeira etapa.

Arroyo comemora gol em Palmeiras e Cruzeiro, na Arena Barueri (Foto: Marco Galvão/Cruzeiro)

Com o resultado, a equipe liderada por Abel Ferreira chegou aos 35 pontos, cinco à frente do Flamengo, que ainda enfrenta o Athletico Paranaense na rodada e tem dois jogos a menos em relação aos paulistas. O Cruzeiro, por sua vez, soma 20 pontos e ocupa a 12ª colocação.

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Agora, a Raposa foca na Libertadores. A equipe enfrentará o Boca Juniors na próxima terça-feira (19), pela quinta rodada da fase de grupo. O duelo contra os argentinos definirá o cenário que a equipe terá na última rodada, quando enfrentará o Barcelona-EQU, dentro de casa.

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