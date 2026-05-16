Artur Jorge ressalta postura do Cruzeiro contra o Palmeiras: 'Fomos um adversário difícil'

O Cruzeiro empatou em 1 a 1 com o Palmeiras na noite deste sábado (16), pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena Barueri. Após a partida, o técnico Artur Jorge ressaltou a postura celeste em campo.

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– Para mim é importante conhecer a qualidade do adversário, conseguimos responder na mesma moeda. Fomos um adversário muito difícil para o Palmeiras. É o que mais destaco, como comportamento do time, a forma que jogamos. Somamos um ponto, é sempre positivo. Mas digo que tivemos uma atitude séria, de comprometimento e qualidade. Mostramos que podemos ter consistências e bons resultados – analisou Artur Jorge.

Apesar de ressaltar o ponto importante somado na Arena Barueri, o comandante português ressaltou ainda um ponto que a Raposa deve melhorar nos próximos jogos.

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– Foi um jogo equilibrado, os números traduzem isso. Mas foram duas equipes que buscaram vencer, fizeram um bom jogo do ponto de vista competitivo. Permitamos alguns momentos ao adversário, sobretudo em transições. Mas tendo em conta o que foi o primeiro tempo, destaco o acumulado de passes decisivos errados. Temos que ter mais clareza para ferir mais o adversário. No segundo tempo tivemos mais controle, jogamos mais em transição. Mas foi um resultado justo – ponderou Artur Jorge.

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Palmeiras x Cruzeiro

Palmeiras e Cruzeiro empataram por 1 a 1 na noite deste sábado, na Arena Barueri, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Felipe Anderson e Arroyo marcaram os gols da partida ainda na primeira etapa.

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Palmeiras e Cruzeiro, na Arena Barueri (Foto: Marco Galvão/Cruzeiro)

Com o resultado, a equipe liderada por Abel Ferreira chegou aos 35 pontos, cinco à frente do Flamengo, que ainda enfrenta o Athletico Paranaense na rodada e tem dois jogos a menos em relação aos paulistas. O Cruzeiro, por sua vez, soma 20 pontos e ocupa a 12ª colocação.

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