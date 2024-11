Cruzeiro recebe Flamengo, pedra no sapato de Fernando Diniz

Fernando Diniz tem retrospecto regular diante do Flamengo (Foto: Fernando Moreno/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 06/11/2024 - 12:53 • Rio de Janeiro

Cruzeiro e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira, no Estádio Independência, pela 32ª rodada do Brasileirão. O jogo das 21h marcará o reencontro do técnico Fernando Diniz com o time rubro-negro, com quem travou 13 jogos no período em que foi técnico do Fluminense, entre abril de 2022 e junho deste ano. Mas o retrospecto recente do treinador diante do Flamengo não é nada animador: há oito jogos que ele não vence o rival desta quarta.

A última vitória de Fernando Diniz sobre o Flamengo foi na goleada por 4 a 1 válida pelo jogo da volta da final do Campeonato Carioca de 2023. Na ocasião, o Fluminense vinha de derrota por 2 a 0 na partida de ida e precisava reverter o resultado, o que acabou conseguindo. O massacre diante do rival, inclusive, foi a gota d’água para a demissão de Vitor Pereira do comando do Flamengo.

Mas, desde então, Fernando Diniz acumulou oito insucessos diante do rubro-negro, todos eles ainda como técnico do tricolor carioca. Foram quatro empates e quatro derrotas. No período, sua equipe marcou apenas um gol e sofreu oito.

Aproveitamento de Fernando Diniz contra o Flamengo é regular

Como treinador, Fernando Diniz encarou o Flamengo em 23 oportunidades. Foram 18 jogos comandando o Fluminense — incluindo a primeira passagem, em 2019 —, cinco como técnico do São Paulo e uma pelo Santos. E o aproveitamento geral não é bom.

Considerando todos os confrontos, o técnico soma nove derrotas, sete empates e sete vitórias, equivalente a um aproveitamento de 40,57%.

Fernando Diniz ainda não venceu no Brasileirão comandando o Cruzeiro. Nas quatro partidas até aqui, foram duas derrotas e dois empates. O time, aliás, amarga um longo jejum no campeonato: a última vitória foi há mais de dois meses, quando o Cruzeiro superou o Atlético-GO por 3 a 1, no Mineirão, pela 25ª rodada.