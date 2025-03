Cruzeiro perto de confirmar amistoso com o Botafogo

Cruzeiro e Botafogo devem anunciar nas próximas horas acordo para a realização de amistoso entre as duas equipes neste período de preparação para o Campeonato Brasileiro. Os dois clubes foram eliminados das finais dos campeonatos estaduais e voltam a disputar uma partida oficial somente na estreia no Brasileiro, dia 29 ou 30 de março.

Ainda não há definição de data, local nem horário para o amistoso. Curiosamente, as duas equipes estão com treinadores novos, ambos portugueses. Leonardo Jardim, venezuelano de nascimento e naturalizado português, assumiu o Cruzeiro há menos de um mês (e dirigiu o time em três jogos), e o Botafogo anunciou a chegada de Renato Paiva na semana passada, quando o time perdeu o título da Recopa Sul-Americana para o Racing.

Depois de três dias de folga no Carnaval, os jogadores do Cruzeiro voltam aos treinos na tarde desta quarta-feira (5). O time entrou em campo pela última vez no dia 22 de fevereiro, quando foi eliminado pelo América na semifinal do Campeonato Mineiro nos pênaltis, após dois empates por 1 a 1.

Na semana passada, o técnico Leonardo Jardim comandou treinos até sábado (1.o.), quando houve jogo-treino com a equipe Sub-20 – os titulares venceram por 7 a 0, em dois tempos de 60 minutos. O treinador agora pediu mais jogos-treinos e amistosos para manter o ritmo de jogo da equipe até a estreia no Brasileiro.

A diretoria celeste também está em contato com clubes do interior do Estado, que vão disputar o Módulo II do Campeonato Mineiro a partir de maio.

Cruzeiro estreia no Brasileiro contra o estreante Mirassol, no Mineirão

A estreia do Cruzeiro no Brasileiro será contra o Mirassol, estreante na Série A, no Mineirão, no dia 29 ou 30 de março. Nas rodadas seguintes, enfrenta Internacional e São Paulo, ambos fora de casa – essas primeiras rodadas serão disputadas somente aos finais de semana.

Logo após a primeira rodada do Brasileiro, o Cruzeiro estreia na Copa Sul-Americana. A fase de grupos, cujo sorteio será no próximo dia 19, começa em 2 de abril. Na Copa do Brasil, a Raposa entra na terceira fase, marcada para 30 de abril e 21 de maio.