Cruzeiro parabeniza ídolo Ronaldo pelo aniversário

O craque Ronaldo Fenômeno completa 49 anos nesta segunda-feira (22), e o Cruzeiro parabenizou o ex-jogador e ex-dono da SAF com mensagem nas redes sociais.

continua após a publicidade

- Hoje é aniversário do Ronaldo! Dia de celebrar mais um ano de vida do maior camisa 9 da história do futebol, que marcou o seu nome para sempre no Cruzeiro Esporte Clube dentro e fora dos gramados! Parabéns e obrigado por tudo, Fenômeno! – publicou o Cruzeiro no perfil no “X”.

Ronaldo Luís Nazário de Lima, natural do Rio de Janeiro, chegou ao Cruzeiro no início de 1993, por indicação do ex-atacante Jairzinho, para ser aproveitado nas categorias de base. Logo, no entanto, estava atuando nos profissionais. A estreia foi na vitória por 1 a 0 sobre a Caldense, em 25 de maio, pelo Campeonato Mineiro, em Poços de Caldas, quando o técnico Pinheiro usou um time misto.

continua após a publicidade

A última partida pelo Cruzeiro foi em 7 de agosto de 1994, em amistoso contra o Botafogo (empate por 1 a 1), no Mineirão, justamente para marcar sua despedida da Raposa, após ser vendido ao PSV Eindhoven, da Holanda. Ao todo foram 58 jogos, com 56 gols. O único título conquistado foi o de campeão mineiro de 1994.

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Ronaldo, como dono da SAF do Cruzeiro, tirou time da Série B

Depois de encerrar a carreira, com passagens por Barcelona, Internazionale, Real Madrid, Milan e Corinthians, e com a conquista da Copa do Mundo de 1994 e 2002, Ronaldo voltou a ter participação decisiva na história do Cruzeiro ao se tornar dono de 90% da Sociedade Anônima do Futebol (SAF), em dezembro de 2021, e tirar a equipe da Série B do Brasileiro, depois de três anos, com o título em 2022. Em abril de 2024, o ex-atacante vendeu a SAF ao empresário Pedro Lourenço.