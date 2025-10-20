Cruzeiro: Matheus Henrique segue recuperação de contusão na costela

Enquanto os jogadores do Cruzeiro curtem o segundo dia de folga, após a vitória por 1 a 0 sobre o Fortaleza, sábado (18), nesta segunda-feira (20), o meia Matheus Henrique esteve na Toca da Raposa para dar prosseguimento ao tratamento da fratura nas costelas, sofrida no empate por 1 a 1 com o Sport, dia 5, no Mineirão.

Inicialmente, Matheus Henrique vinha seguindo a recomendação médica de ficar de repouso. Agora, o jogador ficará sob os cuidados do Departamento de Saúde e Performance do Cruzeiro para fazer atividades específicas.

Nesta segunda-feira (20), Matheus Henrique postou, no Instagram, foto de uma bicicleta na academia da Toca da Raposa 2, com a legenda “Costelinha is back” (em inglês, costelinha está de volta).

A última etapa da recuperação será a liberação para o processo de transição física, da fisioterapia para as atividades no gramado, com os companheiros do Cruzeiro. A previsão de inatividade de Matheus Henrique é de oito semanas.

Contusão de Matheus Henrique é a terceira em menos de um ano pelo Cruzeiro

Na temporada passada, Matheus Henrique teve a mesma contusão e disputou a final da Copa Sul-Americana, contra o Racing, em Assunção, com a costela fraturada. O jogador não atuou mais depois daquela partida, em 23 de novembro.

Neste ano, Matheus Henrique sofreu outra contusão grave: lesão no menisco do joelho direito, na derrota do Cruzeiro por 2 a 1 para o Mushuc Runa, no Mineirão, pela Sul-Americana, em 9 de abril. O meia voltou a jogar somente em 27 de julho, na derrota para o Ceará por 2 a 1, no Mineirão. A partida contra o Sport foi a 14ª de Matheus Henrique desde então e apenas a 30ª no ano.