Leonardo Jardim destaca valorização de jovens no Cruzeiro em 2025

Além da boa campanha no Campeonato Brasileiro, com a terceira colocação e a possibilidade real de garantir vaga na Copa Libertadores de 2026, e na Copa do Brasil, com presença na semifinal, o Cruzeiro, na temporada, tem se destacado pela valorização de jovens jogadores, revelados pelas categorias de base e recém-contratados. O técnico Leonardo Jardim enaltece essa característica de seu trabalho na Toca da Raposa.

- A gente tem jovens como o Arroyo, o (Kauã) Prates, o (Kauã) Moraes… Esses jovens que nós acreditamos, e eu lhes disse, que não eram jogadores para reforçar a equipe de imediato. Era para os jogadores irem sendo utilizados para, com certeza, no próximo ano estarem muito melhores e fazerem parte do presente e do futuro do clube como ativos – destacou Leonardo Jardim, na entrevista coletiva, após a vitória sobre o Fortaleza, sábado (18), no Mineirão.

O técnico do Cruzeiro também revelou que observadores internacionais estiveram no Mineirão no sábado (18), para avaliarem jogadores da equipe:

- Não por acaso, tivemos aqui equipes internacionais, das melhores equipes da Europa para observar os nossos novos jogadores. Eu digo isso, não preciso dizer qual é o clube, mas estiveram aqui equipes a observar os nossos jogadores. Sabe quando isso aconteceu pela última vez? Eu não me lembro. Como não lembro de o Cruzeiro receber um convite das melhores equipes do top mundial só para observar os jovens jogadores. E esse é o nosso trabalho – acrescentou Leonardo Jardim.

Segundo o jornalista Samuel Venâncio, representantes do Borussia Dortmund, da Alemanha, estiveram no Mineirão para observar o lateral-esquerdo Kauã Prates, de 17 anos, que substituiu o suspenso Kaiki, na vitória do Cruzeiro sobre o Fortaleza por 1 a 0, pelo Brasileirão.

Jovem reforço para 2026 é destaque na Copa do Mundo Sub-20, no Chile

A política de investimentos em jovens reforça essa preocupação do Cruzeiro. Além de Arroyo e Kauã Moraes, que chegaram na janela de transferências passada, o clube celeste acertou a contratação de Néiser Villarreal para 2026. O atacante colombiano foi um dos artilheiros da Copa do Mundo Sub-20, encerrada neste domingo (19), no Chile.

Atacante colombiano Néiser Villarreal foi um dos artilheiros da Copa do Mundo Sub-20 (Foto: Javier Torres/AFP)

Villarreal, de 20 anos, marcou cinco gols e ficou com a Chuteira de Prata por ter feito menos assistências, um dos critérios de desempate, que o norte-americano Cremaschi. A Colômbia terminou em terceiro lugar no Mundial conquistado por Marrocos, que derrotou a Argentina na final.