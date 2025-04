Cruzeiro terá retorno de titular contra o Internacional

O técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim, terá a volta de um titular na partida de domingo (6), contra o Internacional, no Beira-Rio, às 18h30, pela segunda rodada do Brasileirão. O zagueiro Jonathan Jesus recuperou-se de virose e vem treinando normalmente com os companheiros na Toca da Raposa.

Por causa do quadro viral, Jonathan Jesus desfalcou o Cruzeiro em cima da hora na estreia no Brasileirão, sábado (29), contra o Mirassol (vitória por 2 a 1), no Mineirão. O zagueiro também não viajou para a Argentina, para a partida contra o Unión de Santa Fé (derrota por 1 a 0), na primeira rodada do Grupo E da Copa Sul-Americana.

Jonathan Jesus tem sido titular do Cruzeiro desde a terceira rodada do Campeonato Mineiro, o empate por 1 a 1 com o Betim, no Mineirão, em 25 de janeiro – antes mesmo da séria contusão sofrida por João Marcelo no joelho direito. Nos dois últimos jogos, a zaga cruzeirense foi formada por Fabrício Bruno e Mateo Gamarra.

Meia Matheus Pereira deve ficar de fora de mais um jogo do Cruzeiro (Foto: Gustavo Martins/Cruzeiro)

O meia Matheus Pereira, mais uma vez, deve ficar de fora de uma viagem do Cruzeiro. Enquanto aguarda o nascimento do primeiro filho, Theo, o jogador não tem atuado nos jogos fora de Belo Horizonte. Foi assim no jogo-treino contra o Botafogo (3 a 3), no Engenhão, em 15 de março; no amistoso com o Red Bull Bragantino (1 a 1), em Bragança Paulista; e na estreia na Sul-Americana.

Matheus Pereira está treinando normalmente na Toca da Raposa e entrou no decorrer da partida contra o Mirassol, na estreia no Brasileirão, sábado (29), no Mineirão.

Gabigol treina neste sábado (4) e atua pelo Cruzeiro contra o Internacional

O atacante Gabigol, que não treinou quinta (3) e sexta-feira (4), porque estava no Rio de Janeiro, para acompanhar o julgamento do recurso na Corte Arbitral do Esporte (CAS), em relação à suspensão por suposta fraude em exame antidoping, participa normalmente da atividade na tarde deste sábado (5), na Toca da Raposa. A sentença não foi divulgada, e o jogador continua liberado para jogar. Após o treino, a delegação viaja para Porto Alegre.