Apesar disso, a equipe mineira causou uma boa impressão nos últimos dois jogos pelo Brasileirão. Com estreias de Lucas Silva, Arthur Gomes e Matheus Pereira, a Raposa teve bom resultado ofensivo contra o Athletico-PR, onde empatou por 3 a 3, e mostrou uma boa criação de oportunidades no empate por 0 a 0 com o Botafogo.