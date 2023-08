O Allianz Parque será palco de um jogão na próxima segunda-feira (14), às 19h, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras recebe o Cruzeiro em busca de seguir no G4 e tentar subir na tabela, enquanto o Cruzeiro busca se aproximar do G6. Na Lance! Betting, a vitória do Verdão paga, até o momento, 1.60, e da Raposa está em 6.0. Se acha que vai dar empate, as odds são de 3.90. Pretende apostar no jogo e quer saber como foram os últimos quatro encontros entre as equipes? Então confere aqui.