Torcedores criticam presidente do Cruzeiro: ‘Devolve o clube para o Ronaldo’

O Cruzeiro foi derrotado pelo Mushuc Runa por 2 a 1, nesta quarta-feira (9), no Mineirão, pela segunda rodada do Grupo E da Copa Sul-Americana. Com duas derrotas na competição, a equipe de Belo Horizonte não somou nenhum ponto na competição. O desempenho aquém do esperado foi duramente criticado pelos torcedores do Cabuloso. Pedro Lourenço, presidente do clube, foi o principal alvo da torcida nas redes sociais.

Confira o que os torcedores do Cruzeiro falaram do presidente Pedro Lourenço na rede social X (antigo Twitter):

✅ FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO 1 X 2 MUSHUC RUNA

COPA SUL-AMERICANA - GRUPO E - SEGUNDA RODADA

🗓️ Data e horário: Quarta-feira, 9 de abril de 2025 - 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Mineirão - Belo Horizonte

🥅 Gols: Orejuela (28'/1°T), Gabigol (22'/2°T), Bentaberry (32'/2°T)

🟨 Cartões amarelos: Matheus Pereira, Wanderson, Jonathan Jesus (Cruzeiro), Arce, Mina e Dávila (Mushuc Runa)

⚽ ESCALAÇÕES

CRUZEIRO (Técnico: Leonardo Jardim)

Cássio, William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Marlon; Lucas Romero (Lucas Silva), Matheus Henrique (Wanderson) (Kaio Jorge), Eduardo e Matheus Pereira; Gabigol (Lautaro Diaz) e Dudu (Rodriguinho).

MUSHUC RUNA (Técnico: Éver Almeida)

Formento, Haquín, Bentaberry, Quintero e Mina; Orejuela (Alonso), Dávila, Tapiero (Delgado) e Penilla; Simisterra e Arce.

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Mario Diaz de Vivar (Paraguai)

🚩 Assistentes: Roberto Cañete e Eduardo Britos (Paraguai)

4️⃣ Quarto árbitro: Juan Benitez (Paraguai)

🖥️ VAR: Ulises Mereles (Paraguai)

