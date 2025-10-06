Meia do Cruzeiro teve fratura na costela em jogo contra o Sport

O meia Matheus Henrique, do Cruzeiro, sofreu fratura em dois arcos da costela no empate por 1 a 1 com o Sport, no domingo (5), no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro. O clube divulgou na tarde desta segunda-feira (6), o resultado dos exames a que o jogador foi submetido. Não há previsão para o retorno de Matheus Henrique aos jogos.

- O Cruzeiro informa que o atleta Matheus Henrique foi submetido a exames que diagnosticaram a fratura completa de dois arcos costais do lado esquerdo do tórax. O tratamento indicado para o caso é conservador, sem a necessidade de intervenção cirúrgica, e será realizado no Departamento de Saúde e Performance do clube – publicou o Cruzeiro em sua conta no “X”.

Matheus Henrique se machucou logo aos 15 minutos da partida de domingo (5), depois de uma disputa de bola com o atacante Derik Lacerda, do Sport. O meia pediu atendimento médico ainda no gramado e deixou o campo chorando no carrinho maca. Ele foi substituído pelo meia Christian, que havia sido poupado da escalação inicial por causa de desgaste físico.

Na entrevista coletiva, após a partida, o técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim, já demonstrava preocupação com a situação de Matheus Henrique e adiantava a possibilidade de fratura na costela, que se confirmou nesta segunda-feira (6).

Meia do Cruzeiro repete contusão sofrida na temporada passada

Na temporada passada, Matheus Henrique teve a mesma contusão e disputou a final da Copa Sul-Americana, contra o Racing, em Assunção, com a costela fraturada. O jogador não atuou mais depois daquela partida, em 23 de novembro.

continua após a publicidade

Neste ano, Matheus Henrique sofreu outra contusão grave: lesão no menisco do joelho direito, na derrota por 2 a 1 para o Mushuc Runa, no Mineirão, pela Sul-Americana, em 9 de abril. O meia voltou a jogar somente em 27 de julho, na derrota para o Ceará por 2 a 1, no Mineirão. A partida contra o Sport foi a 14ª de Matheus Henrique desde então e apenas a 30ª no ano.