Técnico do Cruzeiro afirma: ‘sou muito fã do Gabigol’

O técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim, surpreendeu ao anunciar a escalação da equipe para a partida contra o São Paulo, neste domingo (13), no Morumbis, pela terceira rodada do Brasileirão. Os atacantes Gabigol e Dudu, principais contratações do clube para a temporada 2025, começaram no banco de reservas.

O ex-jogador do Palmeiras chegou a entrar aos 20 minutos do segundo tempo, quando o placar já estava em 1 a 1, resultado final. Mas Gabigol não participou do jogo. Após o empate com o São Paulo, Leonardo Jardim explicou sua opção:

- Vou dizer uma coisa que pode até surpreender: sou muito fã do Gabriel. É um finalizador nato, um jogador que eu gosto e já gostava principalmente quanto estava no Flamengo. Mas o Gabriel em jogo com essas características não pode nos ajudar muito. Aconteceu com o Internacional, um jogo mais de transição, buscada, em que ataca a primeira bola, e ele não consegue fazer isso – explicou o técnico do Cruzeiro.

Foi apenas a quarta vez que o atacante não entrou em campo nas 18 partidas do Cruzeiro em 2025. Gabigol tinha ficado de fora da vitória sobre o Tombense e da derrota para o Democrata-GV, pelo Campeonato Mineiro, quando o Cruzeiro usou um time reserva, e foi poupado na derrota para o Athletic, em Brasília, também pelo Estadual. Nas demais partidas, sempre começou jogando.

Leonardo Jardim deixou claro que, em outro determinado tipo de jogo, Gabigol voltará a ser escalado:

- Ele está mais à vontade num modelo como segundo avançado. Mas essa não foi a estratégia de hoje. A estratégia foi outra e essa é a razão por ter ficado fora.

Volante Lucas Silva foi novidade na escalação do Cruzeiro contra o São Paulo (Foto: Marco Miatelo/AGIF)

Leonardo Jardim destaca atitude positiva do Cruzeiro no Morumbis

O técnico Leonardo Jardim destaca que o estilo de jogo apresentado pelo Cruzeiro diante do São Paulo agradou o torcedor celeste:

- Toda torcida gosta de equipe com empenho. Às vezes, cobra não só vitória, mas cobra empenho e atitude. E acho que foi isso que teve na primeira parte e na segunda parte. Quero agradecer o apoio que tivemos aqui em são Paulo. Foi muito importante para essa qualidade de jogo – afirmou.

Leonardo Jardim reconhece que a equipe ainda tem muito o que melhorar:

- Como treinador também gosto (do tipo de jogo), que o time jogue quando tem a bola, que ganhe duelos e tenha decisões com qualidade. Por isso saímos mais satisfeitos. Temos coisas que temos de melhorar ainda, mas a atitude da equipe foi positiva – disse.