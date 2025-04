Cruzeiro: Kaio Jorge comemora primeiro gol na temporada

Responsável pelo empate do Cruzeiro diante do São Paulo por 1 a 1, neste domingo (13), no Morumbis, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, o atacante Kaio Jorge comemorou muito seu primeiro gol na temporada. Essa foi apenas a sétima partida do jogador em 2025, a quinta como titular. O gol saiu aos 19 minutos do segundo tempo, 12 minutos após o gol do Tricolor paulista.

- Primeiro, tenho de agradecer a Deus pelo gols. Venho trabalhando constantemente e os companheiros sabem da minha entrega – afirmou Kaio Jorge, em entrevista ao “Premiere”, na saída de campo.

O atacante do Cruzeiro, que, no ano passado, marcou sete gols em 23 partidas, também destacou a importância do ponto conquistado diante do São Paulo, no Morumbi, após três derrotas seguidas da equipe, contando os jogos pela Copa Sul-Americana:

- Esse um ponto foi muito importante para a gente, para uma virada de chave. Vai ser importante para a gente dar sequência na competição e ter mais entrega dentro de campo e esse espírito que o Cruzeiro precisa – disse Kaio Jorge.

Kaio Jorge agradeceu apoio da torcida do Cruzeiro no Morumbi

Kaio Jorge ainda agradeceu o apoio que o Cruzeiro recebeu da torcida, que compareceu em bom número no Morumbis, neste domingo (13):

- A torcida não parou em nenhum momento. Compareceu e estão de parabéns. Agora é jogar contra o Bahia, em casa, e fazer os três pontos.

O Cruzeiro está com quatro pontos em três jogos pelo Brasileirão. Na quinta-feira (17), a equipe enfrenta o Bahia, no Mineirão, às 21h30, pela quarta rodada. Para essa partida, o técnico Leonardo Jardim poderá contar com o zagueiro Jonathan Jesus, que, diante do São Paulo, cumpriu suspensão pela expulsão na derrota para o Internacional.