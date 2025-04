Assista à íntegra da entrevista coletiva do técnico do Cruzeiro

O técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim, destacou que, no empate por 1 a 1 com o São Paulo, neste domingo (13), no Morumbis, pelo Brasileirão, a equipe mudou de comportamento. O treinador português ressaltou que, mais que mudanças de nomes e de esquema de jogo, o que fez a diferença foi a atitude dos jogadores em campo.

continua após a publicidade

- O mais importante acho que a equipe fez um jogo competitivo, defendendo em bloco e conseguimos ter a bola. Acabamos o jogo em cima do adversário, que só tentava nos contra-ataques. Os jogadores estiveram de parabéns – afirmou Leonardo Jardim.

Sobre as sete mudanças na escalação, em relação ao time que perdeu para o Mushuc Runa, pela Copa Sul-Americana, Leonardo Jardim apontou a importância de contar com todos os jogadores do grupo:

continua após a publicidade

- Sabemos que todos jogadores do grupo são importantes. É importante que quando entrar mostrem o que aqueles que entraram mostraram – disse o técnico do Cruzeiro.

Para Leonardo Jardim, o ponto conquistado neste domingo (13) tem de ser valorizado:

- Não satisfaz totalmente, mas sabemos que um ponto contra Botafogo, Palmeiras, São Paulo, Corinthians, essas equipes top do futebol brasileiro é sempre um resultado positivo. Mas, mais do que o ponto, foi importante a forma de abordar o jogo – avaliou.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

O técnico do Cruzeiro garantiu que o time não alterou o modelo de jogo que vem adotando:

- Temos jogado dentro do mesmo modelo. Foi assim na Argentina e em outros jogos. Modelo é aquilo que trabalho. Apresentamos uma atitude de conquistar, de ganhar duelos, atitude de mais impacto no jogo. Isso é positivo. A ideia básica tem que estar lá presente. Isso é o que eu vejo. Uma equipe de alto nível, de agredir o adversário. Quem viu o jogo gostou da competitividade do Cruzeiro – disse Leonardo Jardim.