Capitão do Cruzeiro participa de campanha contra o racismo

O volante do Cruzeiro, o argentino Lucas Romero, participa de uma campanha da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) contra o racismo no futebol. A entidade divulgou em sua conta na plataforma X, nesta terça-feira (8), um vídeo com o depoimento de vários jogadores de equipes sul-americanas.

O capitão do Cruzeiro aparece em dois momentos do vídeo, com a seguinte declaração, pedindo a erradicação do racismo no futebol:

- Todos nós somos responsáveis por combater o racismo e a violência dentro e fora do campo. No campo e na vida, todos merecem respeito – disse Lucas Romero, em espanhol.

Também participam da campanha da Conmebol os brasileiros Everton Ribeiro, do Bahia, e Matheusinho, do Vitória-BA. O ex-jogador do Cruzeiro, Hernán Barcos, hoje no Alianza Lima, do Peru, também dá depoimento no vídeo divulgado pela entidade que comanda o futebol sul-americano.

Outros jogadores de clubes sul-americanos que aparecem no vídeo são: Carlos Izquierdoz (Lanús-ARG), Kevin Gutiérrez (Defensa y Justicia-ARG), Vicente Rodríguez (Caracas-VEN), José Quintero (LDU-EQU), Yoshimar Yotún (Sporting Cristal-PER), Juanfer Quintero (América de Cáli-COL) e Edison Flores (Universitário-PER).

Cruzeiro joga pela Copa Sul-Americana nesta quarta-feira (9), no Mineirão

O Cruzeiro volta a campo nesta quarta-feira (9) para enfrentar o Mushuc Runa, do Equador, pela segunda rodada do Grupo E da Copa Sul-Americana, no Mineirão, às 21h30 (de Brasília). O jogo será realizado com portões fechados, porque a Raposa foi punida pela Conmebol pelo uso de sinalizadores pela sua torcida em jogo da Sul-Americana do ano passado.

Na primeira rodada, o Cruzeiro perdeu para o Unión por 1 a 0, em Santa Fé, na Argentina, enquanto o time equatoriano derrotou o Palestino por 3 a 2, em Riobamba, no Equador. Também nesta quarta-feira (9), o Palestino recebe o Unión, em Santiago do Chile.