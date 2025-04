Cruzeiro enfrenta Mushuc Runa no Mineirão sem torcida

O Cruzeiro enfrenta o Mushuc Runa, do Equador, nesta quarta-feira (9), às 21h30, no Mineirão, pela segunda rodada da Copa Sul-Americana, e não poderá contar com o apoio de seus torcedores. O jogo será realizado com portões fechados porque o clube celeste foi punido pela Conmebol, por mau comportamento de sua torcida. Esse será o terceiro ano seguido que o Cruzeiro tem pelo menos uma partida com portões fechados.

Os incidentes que causaram a punição da Conmebol ocorreram no empate por 1 a 1 com o Lanús, da Argentina, em 23 de outubro do ano passado, no jogo de ida pela semifinal da Copa Sul-Americana. A partida começou com 14 minutos de atraso por causa da quantidade de sinalizadores acesos pela torcida celeste. Durante o segundo tempo, o árbitro Andrés Matonte, do Uruguai, foi obrigado a interromper o jogo devido à fumaça dos sinalizadores que cobria o campo.

Em dezembro, a Conmebol anunciou a punição ao Cruzeiro: um jogo com portões fechados e multa de 157 mil dólares (R$ 946 mil na cotação da época). O clube recorreu, mas não conseguiu reduzir a pena.

Cruzeiro jogou no Mineirão sem torcida nos dois últimos anos

Também na temporada passada, o Cruzeiro jogou no Mineirão sem a presença da torcida. Foi na partida contra o Palmeiras (derrota por 2 a 1), em 4 de dezembro, na penúltima do Campeonato Brasileiro. Nesse caso, o clube não teve culpa direta.

O problema começou quando o Governo de Minas Gerais solicitou que o jogo foi realizado com torcida única, para se evitar confronto entre as torcidas organizadas dos dois times, que vinham de um histórico recente de tumultos. A CBF não acatou o pedido e determinou que o jogo então fosse disputado com portões fechados no Mineirão.

Em 2023, o Cruzeiro empatou com o Vasco por 2 a 2, também pelo Brasileiro, sem torcida no Mineirão, no dia 22 de novembro. O clube cumpria punição do Superior Tribunal de Justiça Desportiva por causa da invasão de campo de torcedores na partida contra o Coritiba (derrota por 1 a 0), no dia 11 daquele mês, na Vila Capanema, em Curitiba.