Cruzeiro: Leonardo Jardim será apresentado segunda-feira (10)

O técnico Leonardo Jardim será apresentado pelo Cruzeiro na segunda-feira (10), às 14h, na Toca da Raposa. O novo treinador da equipe chega a Belo Horizonte neste sábado (8) e estará no Mineirão domingo (9) para acompanhar o clássico contra o Atlético-MG, às 16h, pela penúltima rodada da primeira fase do Campeonato Mineiro.

O clube anunciou que todos os ingressos disponíveis para o clássico, que terá apenas torcedores do Cruzeiro, já foram vendidos. Assim, será estabelecido novo recorde de público no novo Mineirão: 61.584 presentes, superando em um torcedor o recorde anterior, estabelecido no clássico pelo Campeonato Brasileiro do ano passado. Se vencer, a Raposa garante matematicamente classificação para a semifinal do Mineiro.

Leonardo Jardim trará três profissionais para a comissão técnica do Cruzeiro: os auxiliares Antonio Vieira e José Barros e o analista Diogo Dias.

A estreia de Leonardo Jardim deverá ser contra o Democrata-GV, na quarta-feira (12), às 19h45, pela última rodada da primeira fase do Estadual, na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas. O jogo estava marcado para o Estádio Mamudão, em Governador Valadares, mas a iluminação não foi aprovada pela TV que detém os direitos de transmissão do campeonato.

O nome de Leonardo Jardim, no entanto, precisa ser publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Caso contrário, a estreia ficará para a primeira partida da semifinal do Mineiro, dia 15 ou 16 deste mês.

Leonardo Jardim foi campeão francês com o Monaco em 2017

Nascido na Venezuela, Leonardo Jardim também possui cidadania portuguesa. O técnico, que nunca foi jogador profissional, começou a carreira de treinador em Portugal. Depois de dirigir Camacha, Chaves, Beira-Mar e Braga, transferiu-se para o Olympiacos, da Grécia, em 2012. Voltou ao futebol português para comandar o Sporting por uma temporada e, em seguida, teve o melhor momento da carreira no Monaco, da França. Ficou lá por seis temporadas e conquistou o título francês em 2017.

Em 2021, Leonardo Jardim seguiu para o futebol árabe. Primeiro, dirigiu o Al Hilal, da Arábia Saudita, onde trabalhou com o meia do Cruzeiro, Matheus Pereira. Depois passou por Al Ahli, dos Emirados Árabes Unidos, e Al-Rayyan, do Catar, antes de chegar ao Al Ain, em novembro do ano passado. Sua contratação foi anunciada oficialmente pelo Cruzeiro na terça-feira (4).