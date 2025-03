Cruzeiro: Kaio Jorge promete empenho da equipe em jogos-treinos

O atacante do Cruzeiro, Kaio Jorge, garante que os jogadores da equipe vão encarar os jogos-treinos de preparação para o Campeonato Brasileiro com muita seriedade e dedicação. Neste sábado (15), a Raposa enfrenta o Botafogo, às 17h, no Estádio Engenhão, no Rio – a atividade será fechada à imprensa e aos torcedores.

- A gente precisa parar realmente de ficar falando bonito e demonstrar mais em campo. Nosso comprometimento aqui aumentou bastante, os jogadores estão se cobrando bastante, o nível de treinamento está muito forte, muito intenso, e a torcida vai reparar de cara nos primeiros jogos que a equipe evoluiu muito – garantiu o atacante, em entrevista coletiva nesta sexta-feira (14), na Toca da Raposa.

- Desculpa agora de 'jogou bem e a vitória não veio” não estamos permitindo mais aqui dentro. Esperamos realmente levar esses amistosos como uma decisão e jogar bem – afirmou Kaio Jorge.

O atacante também contou como estão sendo as atividades sob o comando do técnico Leonardo Jardim, que dirigiu o time em apenas três partidas pelo Campeonato Mineiro:

- O Jardim está sempre conversando com a gente, antes e depois dos treinos. Durante a semana, ele nos chama no particular para cada um observar o que precisa melhorar. Isso é muito importante, pois nós só jogamos, e, às vezes, não conseguimos ver um vídeo ou outro. E ele chama a gente, chama a atenção, diz o que está precisando melhorar. E nós conseguimos desempenhar bem dentro de campo – disse.

Técnico Leonardo Jardim vem conversando muito com os jogadores do Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Por causa de contusão na coxa direita, sofrida no ano passado, Kaio Jorge atuou apenas duas vezes este ano, contra o Betim e na segunda partida da semifinal contra o América, ambas com o placar de 1 a 1. O jogador revelou também como o treinador do Cruzeiro está pedindo que ele jogue:

- Ele gosta que eu dê profundidade. E quando eu perco a bola, que eu pressione bastante também, no esquema em que ele gosta de atuar. Ele me pede isso independentemente da partida, seja em esquema com dois ou três atacantes – afirmou Kaio Jorge.

Atacante Bolasie é um dos jogadores que devem ficar de fora de treino do Cruzeiro

Nem todos os jogadores vão participar do jogo-treino deste sábado (15), contra o Botafogo, no Engenhão. O clube não divulgou a lista dos relacionados para a atividade, mas o atacante Bolasie, que não treinou na sexta-feira (14), é um dos que ficarão de fora.

Na terça-feira (18), o jogo-treino será contra o Pouso Alegre, na Toca da Raposa 2, e, no sábado (22), haverá amistoso contra o Red Bull Bragantino, com público, em Bragança Paulista (SP). A estreia no Campeonato Brasileiro será dia 29, contra o Mirassol, no Mineirão, às 18h30.