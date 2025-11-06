Ex-Cruzeiro detona declaração de Oswaldo de Oliveira e afirma: 'Pior que trabalhei'

A declaração de Oswaldo de Oliveira sobre técnicos estrangeiros durante o 2º Fórum Brasileiro dos Treinadores de Futebol (FBTF), segue repercutindo nos principais portais esportivos. Nesta quarta-feira (5), o treinador afirmou que não irá pedir desculpas a Carlo Ancelotti e foi duramente criticado por Carlinhos Bala, seu ex-jogador na época de Cruzeiro.

Durante o evento que discute os desafios e os rumos da profissão de treinador no futebol brasileiro, Oswaldo de Oliveira comentou sobre sua preferência por técnicos brasileiros, especialmente no comando da Seleção Brasileira. A declaração foi bastante criticada e repercutiu nas redes sociais.

Em uma breve passagem pelo Cruzeiro, em 2006, Carlinhos Bala, grande destaque do futebol nordestino, foi comandado por Oswaldo de Oliveira. Após toda a polêmica da semana, o ex-jogador declarou em suas redes sociais: "Sai dai entregador de camisa, o pior treinador que trabalhei na minha vida". Confira abaixo.

Pelo Cruzeiro, Carlinhos Bala disputou apenas 17 partidas e balançou as redes em três oportunidades. Sem muitos brilhos no clube mineiro, o ex-jogador se transferiu para o Sport no ano seguinte e se sagrou campeão da Copa do Brasil, em 2008. Essa foi a última conquista nacional de uma equipe nordestina.

Veja a declaração de Oswaldo de Oliveira

Com a presença do técnico Carlo Ancelotti no 2º Fórum Brasileiro dos Treinadores de Futebol (FBTF), o treinador declarou que prefere a presença de técnicos brasileiros no comando da Seleção Brasileira.

- Nós temos que ter os treinadores brasileiros brilhando, dirigindo os clubes e quando o Ancelotti for embora depois de ser campeão, tomara que volte um treinador brasileiro ao comando da Seleção Brasileira - comentou.