Jardim já fala em 'algo mais' para o Cruzeiro no Brasileirão

O técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim, após a vitória por 1 a 0 sobre o Grêmio, nesta quarta-feira (5), na Arena do Grêmio, pelo Brasileirão, repetiu que o principal objetivo da equipe é se classificar para a Copa Libertadores de 2026, mas, pela primeira vez, mencionou a possibilidade de brigar pelo título nas rodadas finais do campeonato.

O Cruzeiro chegou aos 63 pontos, e, segundo cálculos do Departamento de Matemática da UFMG, está garantido na Copa Libertadores do ano que vem. O Palmeiras lidera com 65 pontos e, nesta quinta-feira (6), enfrenta o Santos, no Allianz Parque, além de ter um jogo atrasado contra o mesmo adversário pelo turno. O Flamengo empatou com o São Paulo por 2 a 2, na Vila Belmiro, e também está com 65 pontos e tem uma partida atrasada, contra o Sport, na Ilha do Retiro.

- Queremos conseguir esse primeiro objetivo. Os nossos objetivos têm que ser sequenciais. O primeiro, fui bem claro no dia da primeira reunião com os jogadores. Com certeza, não vamos deixar de ter ambição, se tivermos possibilidade de lutarmos por algo mais. Mas, primeiro, temos que consolidar essa posição de acesso direto à Libertadores – afirmou o técnico do Cruzeiro, na entrevista coletiva na Arena do Grêmio.

Fabrício Bruno comemora gol contra o Grêmio (Foto: Lucas Bubols/Cruzeiro)

Leonardo Jardim destacou a importância dos três pontos conquistados na quarta-feira (5) e comemorou a queda de mais um tabu, já que, desde 2017, o Cruzeiro não vencia na Arena do Grêmio:

- Foi uma vitória extremamente importante, porque sabíamos da dificuldade de jogar aqui contra o Grêmio. Há oito anos que não ganhávamos. Através de um jogo positivo, apesar de existir momentos em que o adversário nos criou alguma dificuldade, principalmente na parte final do jogo, com um jogo mais direto, de duelos. Mas acabamos por justificar. Mais um jogo com muito equilíbrio entre as situações. Estamos felizes e com três pontos mais em relação ao que é o nosso objetivo – disse o técnico.

No domingo (9), o Cruzeiro enfrenta o Fluminense, no Mineirão, às 16h, pela 33ª rodada, com grande público, mais uma vez – mais de 35 mil ingressos já foram vendidos para a partida. O volante Lucas Silva recebeu o terceiro cartão amarelo e cumpre suspensão.

Veja os próximos jogos do Cruzeiro pelo Brasileirão

Domingo (9) – Fluminense – Mineirão – 16h

Quinta-feira (20) – Juventude – Alfredo Jaconi – 16h

Domingo (23) – Corinthians – Mineirão – 20h30

Sábado (29) – Ceará – Arena Castelão – 20h30

Quarta-feira (3) – Botafogo – Mineirão

Domingo (7) – Santos – Vila Belmiro

(*) - as duas últimas rodadas ainda não foram desmembradas pela CBF.