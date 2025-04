Cruzeiro: Jardim lamenta gol no último minuto contra o Unión

O técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim, lamentou muito o gol sofrido no último do jogo, na derrota por 1 a 0 para o Unión, nesta terça-feira (1º), em Santa Fé, na Argentina, na estreia na Copa Sul-Americana. Para o treinador celeste, a equipe poderia ter saído de campo com o empate, se tivesse tido mais atenção nos minutos finais.

- O empate poderia se justificar. Era preciso ter atenção no canto do campo, mas facilitamos no escanteio que deu o gol. O escanteio é mais difícil de controlar, mas poderíamos ter tido mais cuidado. Penso que facilitamos – afirmou Leonardo Jardim.

O treinador disse que não foi surpreendido pela maneira de jogar do Unión de Santa Fé:

- Nós sabemos que jogar aqui na Argentina, contra qualquer equipe, eles vão ter intensidade, vão brigar muito, é o jogo próprio das equipes argentinas. Tentamos equilibrar em termos de intensidade, colocando nossos jogadores mais intensos e acabamos castigados no fim, num lance de bola parada – analisou.

O Cruzeiro começou o jogo com quatro modificações em relação ao time que venceu o Mirassol por 2 a 1, sábado (29), pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, no Mineirão. Deixaram a equipe o lateral Kaiki, o meia Matheus Henrique e os atacantes Dudu e Kaio Jorge. Entraram Villalba, Lucas Romero, Christian e Lautaro Diaz.

Christian foi titular na derrota do Cruzeiro para o Unión de Santa Fé (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Leonardo Jardim comentou a atuação de Christian e Lautaro Diaz:

- Lautaro teve agressividade na frente do ataque. Com a saída dele, perdemos um pouco essa intensidade. O Kaio Jorge não transmitiu a mesma intensidade. O Christian fez o papel dele: defendeu, trabalhou bem, teve situação de ataque, mas não era fácil de jogar. Mas não podemos esquecer que são os nossos jogadores, os que temos no Cruzeiro para fazer uma equipe no futuro que tenha mais sucesso – avaliou o técnico do Cruzeiro.

Cruzeiro enfrenta o Internacional, domingo (6), no Beira-Rio, pelo Brasileiro

Os jogadores do Cruzeiro ainda fazem uma atividade leve nesta quarta-feira (2), em Santa Fé, antes de retornarem a Belo Horizonte. Sábado (5), a equipe viaja para Porto Alegre, onde, no domingo (6), às 18h30, enfrenta o Internacional, no Beira-Rio, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.