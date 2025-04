Expulsão? Gabigol acerta adversário, e ex-árbitro analisa lance em Unión x Cruzeiro

Os primeiros minutos de Unión Santa Fé x Cruzeiro contaram com uma polêmica nesta terça-feira (1), na Sul-Americana. Aos 8', Gabigol acertou as travas da chuteira na canela de Fragapane ao dividir a bola com o adversário, mas não foi advertido. Para o ex-árbitro Carlos Eugênio Simon, o atacante deveria ter recebido cartão amarelo.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- É lance de cartão amarelo. Ele chuta a bola e deixa as travas da chuteira de propósito na canela do adversário. Não há necessidade. O jogo está tranquilo, e o Gabriel acaba se envolvendo nessa polêmica. O árbitro resolveu dar a lei da vantagem e depois parou para atender o jogador - analisou o comentarista da ESPN.

O Cruzeiro foi o primeiro brasileiro a entrar em campo neste começo de Sul-Americana. Ainda nesta terça, jogam Atlético-MG, contra o Cienciano-PER, e Fluminense, diante do Once Caldas-COL. Corinthians, Vasco, Grêmio e Vitória jogam nesta quarta-feira (2) pelo torneio.

continua após a publicidade

Veja a repercussão do lance nas redes: