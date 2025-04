Cássio vira assunto na web em derrota do Cruzeiro na Sul-Americana: ‘Falhou’

O Cruzeiro estreou com derrota por 1 a 0 na Sul-Americana nesta terça-feira (1), diante do Unión Santa Fé-ARG, fora de casa. O gol marcado pelos argentinos saiu nos acréscimos do segundo tempo e, para alguns internautas, o goleiro Cássio falhou no lance.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Durante o jogo, as duas equipes não ofereceram grande perigo aos goleiros. Nos acréscimos, Diego Díaz aproveitou uma bola na área, chutou para o gol, e contou com desvio para dar a vitória ao Unión Santa Fe. Alguns torcedores criticaram a ação de Cássio na jogada.

Cruzeiro x Mushuc Runa com portões fechados

Na segunda rodada do Grupo E da Copa Sul-Americana, o Cruzeiro enfrenta o Mushuc Runa, do Equador, no Mineirão, na quarta-feira (9), às 20h30, no Mineirão. No entanto, o clube foi punido pela Conmebol, por uso de sinalizadores, e terá de jogar sem a presença do torcedor. Antes, no domingo (6), o Cruzeiro enfrenta o Internacional, pela segunda rodada do Brasileirão, no Beira-Rio, às 18h30.

continua após a publicidade

Veja as reações nas redes sociais: