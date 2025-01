Cauan Baptistella, de 17 anos, brilhou na vitória do Cruzeiro por 2 a 0 sobre o Imperatriz-MA na Copinha, na noite do último domingo, garantindo os primeiros três pontos da equipe na competição.

O jovem meio-campista entrou no segundo tempo, marcou um belo gol de fora da área aos 39 minutos e, aos 45, deu a assistência para o gol de Navarro, consolidando o triunfo celeste.

Nascido em 2007, na Itália, Cauan possui dupla cidadania: brasileira e italiana. Ele é filho de Clayton Baptistella, ex-jogador que atuou no futebol europeu e foi campeão italiano. Com 1,77 m de altura, o jovem atleta atua como meio-campista e é conhecido por sua habilidade com a perna esquerda.

Em 2024, Cauan disputou um total de 41 jogos com a camisa do Cruzeiro, marcando 24 gols e dando 23 assistências. Com uma média de 0,58 gol por jogo e 0,56 assistências por partida, ele se firmou como um dos principais jogadores da base cruzeirense.

Cauan Baptistella e Navarro comemoram triunfo do Cruzeiro na Copinha - Foto: Guilherme Veiga

Chegando ao Cruzeiro em 2022, Cauan rapidamente se tornou um dos principais nomes da base. Sua performance na Copinha tem atraído os olhos de torcedores e especialistas, que veem nele um grande potencial para o futuro do clube. Sua capacidade de decidir em momentos decisivos demonstra maturidade e qualidade técnica, características valorizadas no futebol brasileiro.

Com a vitória sobre o Imperatriz-MA, o Cruzeiro assumiu a ponta do Grupo 13 da Copinha, somando quatro pontos. Agora, o time depende apenas de seu desempenho para garantir a classificação à próxima fase como líder do grupo. O próximo confronto será contra o São Carlos, na quarta-feira (8), às 17h, no Estádio Professor Luís Augusto de Oliveira, em São Carlos.