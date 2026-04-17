Cruzeiro: Grêmio é a maior vítima de Kaio Jorge; confira estatísticas

O Cruzeiro enfrenta o Grêmio na noite deste sábado (18), às 20h30 (de Brasília), pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para a partida, há a expectativa por um possível retorno de Kaio Jorge, que tem sido desfalque na equipe.

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O camisa 19 se recuperou totalmente de uma pubalgia, mas teve uma inflamação em um nervo do abdômen. Recuperado, ele treinou com o restante do grupo na atividade após a derrota da Raposa para a Universidad Católica.

Caso o retorno de Kaio Jorge se concretize, será uma ótima notícia para o Cruzeiro, já que o Grêmio é sua maior vítima na carreira, com média de um gol por partida.

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Até hoje, o atacante marcou sete vezes em sete confrontos. Na última temporada, o atacante marcou três vezes na vitória por 4 a 1 do Cabuloso no Mineirão pela 13ª rodada do Brasileirão.

Cruzeiro x Grêmio, no Mineirão (Foto: Gustavo Martins/Cruzeiro)

Confira retrospecto de Kaio Jorge contra o Grêmio

Copa Libertadores 2020 (Santos)

Quartas de final (Ida): Grêmio 1 x 1 Santos – 1 gol

Quartas de final (Volta): Santos 4 x 1 Grêmio – 2 gols

Brasileirão 2020 (Santos)

Rodada 34: Grêmio 3 x 3 Santos – 1 gol

Brasileirão 2021 (Santos)

Rodada 6: Grêmio 2 x 2 Santos

Brasileirão 2024 (Cruzeiro)

Rodada 35: Cruzeiro 1 x 1 Grêmio

Brasileirão 2025 (Cruzeiro):

Rodada 13: Cruzeiro 4 x 1 Grêmio – 3 gols Rodada 32: Grêmio 0 x 1 Cruzeiro

Cruzeiro x Grêmio

Cruzeiro e Grêmio se enfrentam neste sábado (18), às 20h30 (de Brasília). As equipes se encontram em duelo válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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Se na Libertadores o clima pesou, a Raposa tenta engatar uma boa sequência no Campeonato Brasileiro. Na última rodada, o Cabuloso venceu o Red Bull Bragantino por 2 a 1, de virada, no Mineirão. Com o resultado, a equipe ficou mais perto de sair da zona de rebaixamento. Atualmente, a equipe comandada por Artur Jorge está na 17ª posição do Brasileirão, com 10 pontos.

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Do outro lado, o Tricolor venceu o seu confronto no meio da semana, contra o Riestra, pela Sul-Americana. Antes, o grupo liderado por Luís Castro havia empatado em 0 a 0 o clássico contra o Internacional. No Campeonato Brasileiro, os gaúchos estão acima na tabela, mas com pontuação baixa. A equipe tem 13 pontos e está na 12ª posição.

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