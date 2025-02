Gols perdidos por Gabigol viralizam em Cruzeiro x América-MG: ‘Inacreditáveis’

Dois lances envolvendo Gabigol tiveram grande repercussão na semifinal do Campeonato Mineiro, entre Cruzeiro e América-MG, neste sábado (22). No segundo tempo, com a partida empatada em 1 a 1, o atacante teve duas chances claras de marcar o segundo para a Raposa, mas desperdiçou. Internautas comentaram os gols perdidos pelo centroavante na Arena Independência.

Aos 32 minutos, Gabigol recebeu um passe dentro da área e, sem goleiro, chutou em cima do defensor. Na sequência do lance, a bola sobrou para o atacante, que chutou por cima do gol. O América-MG teve a chance de vencer o jogo nos acréscimos, mas Jonathas desperdiçou um pênalti. Na última semana, os clubes também haviam empatado o jogo de ida, em 1 a 1. Na disputa de pênaltis, o Coelho bateu a Raposa por 4 a 2.

Veja a repercussão dos gols perdidos por Gabigol: